Опасения по рынку акций оправдались

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи рухнул на годовое дно и уже достиг минимумов начала лета 2023 г. Область чуть выше 2700 п. и потери бенчмарка за сутки еще на 1,8%. На фоне неопределенности на границе и угроз очередного повышения ключевой ставки ЦБ сентимент в акциях негативный. Но технически рынок уже выходит в область важной поддержки, и на фоне сильной перепроданности вскоре ожидается высокий отскок.Сильнее индекса — акции ЛУКОЙЛа (+1,7%). Единственные бумаги из индекса в плюсе, обороты рекордные — почти 25 млрд руб., без их поддержки рынку было бы еще хуже. Акции прорвались над техническим сопротивлением выше 6400 руб., и это обнадеживает. Когда на общем рынке начнется разворот, они могут продолжить идти вверх на опережение. Фундаментальный таргет у 9800 руб. предполагает долгосрочный потенциал свыше 52% от текущих.Слабее рынка — опять обычка и префы Мечела, акции обвалились по 8% на минимумы осени 2022 г. Обычка была ниже 120 руб., а префы прокалывали 128 руб. Слабая отчетность в эпоху роста ставок и высокой долговой нагрузки корпорации привела к тотальному обвалу бумаг. Акции очень сильно перепроданы, возможет резкий спекулятивный разворот, но в условиях экстремальной волатильности определить точное дно крайне сложно.А рубль ударно укрепился против юаня, пара CNY/RUB провалилась на 2% к 11,8. Доллар и евро на внебирже пока откатили лишь на 0,4% и 0,3%, но там, кажется, коррекция еще впереди. Фьючерсы на эти валюты на 4% ниже котировок внебиржи, то есть участники срочного рынка ждут продолжения коррекции инвалют.
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи рухнул на годовое дно и уже достиг минимумов начала лета 2023 г. Область чуть выше 2700 п. и потери бенчмарка за сутки еще на 1,8%. На фоне неопределенности на границе и угроз очередного повышения ключевой ставки ЦБ сентимент в акциях негативный. Но технически рынок уже выходит в область важной поддержки, и на фоне сильной перепроданности вскоре ожидается высокий отскок.
Сильнее индекса — акции ЛУКОЙЛа (+1,7%). Единственные бумаги из индекса в плюсе, обороты рекордные — почти 25 млрд руб., без их поддержки рынку было бы еще хуже. Акции прорвались над техническим сопротивлением выше 6400 руб., и это обнадеживает. Когда на общем рынке начнется разворот, они могут продолжить идти вверх на опережение. Фундаментальный таргет у 9800 руб. предполагает долгосрочный потенциал свыше 52% от текущих.
Слабее рынка — опять обычка и префы Мечела, акции обвалились по 8% на минимумы осени 2022 г. Обычка была ниже 120 руб., а префы прокалывали 128 руб. Слабая отчетность в эпоху роста ставок и высокой долговой нагрузки корпорации привела к тотальному обвалу бумаг. Акции очень сильно перепроданы, возможет резкий спекулятивный разворот, но в условиях экстремальной волатильности определить точное дно крайне сложно.
А рубль ударно укрепился против юаня, пара CNY/RUB провалилась на 2% к 11,8. Доллар и евро на внебирже пока откатили лишь на 0,4% и 0,3%, но там, кажется, коррекция еще впереди. Фьючерсы на эти валюты на 4% ниже котировок внебиржи, то есть участники срочного рынка ждут продолжения коррекции инвалют.
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