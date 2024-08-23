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Опасения по рынку акций оправдались - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Опасения по рынку акций оправдались
Опасения по рынку акций оправдались - 23.08.2024, ПРАЙМ
Опасения по рынку акций оправдались
Индекс Мосбиржи рухнул на годовое дно и уже достиг минимумов начала лета 2023 г. Область чуть выше 2700 п. и потери бенчмарка за сутки еще на 1,8%. На фоне... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T12:56+0300
2024-08-23T12:56+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи рухнул на годовое дно и уже достиг минимумов начала лета 2023 г. Область чуть выше 2700 п. и потери бенчмарка за сутки еще на 1,8%. На фоне неопределенности на границе и угроз очередного повышения ключевой ставки ЦБ сентимент в акциях негативный. Но технически рынок уже выходит в область важной поддержки, и на фоне сильной перепроданности вскоре ожидается высокий отскок.Сильнее индекса — акции ЛУКОЙЛа (+1,7%). Единственные бумаги из индекса в плюсе, обороты рекордные — почти 25 млрд руб., без их поддержки рынку было бы еще хуже. Акции прорвались над техническим сопротивлением выше 6400 руб., и это обнадеживает. Когда на общем рынке начнется разворот, они могут продолжить идти вверх на опережение. Фундаментальный таргет у 9800 руб. предполагает долгосрочный потенциал свыше 52% от текущих.Слабее рынка — опять обычка и префы Мечела, акции обвалились по 8% на минимумы осени 2022 г. Обычка была ниже 120 руб., а префы прокалывали 128 руб. Слабая отчетность в эпоху роста ставок и высокой долговой нагрузки корпорации привела к тотальному обвалу бумаг. Акции очень сильно перепроданы, возможет резкий спекулятивный разворот, но в условиях экстремальной волатильности определить точное дно крайне сложно.А рубль ударно укрепился против юаня, пара CNY/RUB провалилась на 2% к 11,8. Доллар и евро на внебирже пока откатили лишь на 0,4% и 0,3%, но там, кажется, коррекция еще впереди. Фьючерсы на эти валюты на 4% ниже котировок внебиржи, то есть участники срочного рынка ждут продолжения коррекции инвалют.
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Михаил Зельцер
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи
12:56 23.08.2024
 

Опасения по рынку акций оправдались

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи рухнул на годовое дно и уже достиг минимумов начала лета 2023 г. Область чуть выше 2700 п. и потери бенчмарка за сутки еще на 1,8%. На фоне неопределенности на границе и угроз очередного повышения ключевой ставки ЦБ сентимент в акциях негативный. Но технически рынок уже выходит в область важной поддержки, и на фоне сильной перепроданности вскоре ожидается высокий отскок.
Сильнее индекса — акции ЛУКОЙЛа (+1,7%). Единственные бумаги из индекса в плюсе, обороты рекордные — почти 25 млрд руб., без их поддержки рынку было бы еще хуже. Акции прорвались над техническим сопротивлением выше 6400 руб., и это обнадеживает. Когда на общем рынке начнется разворот, они могут продолжить идти вверх на опережение. Фундаментальный таргет у 9800 руб. предполагает долгосрочный потенциал свыше 52% от текущих.
Слабее рынка — опять обычка и префы Мечела, акции обвалились по 8% на минимумы осени 2022 г. Обычка была ниже 120 руб., а префы прокалывали 128 руб. Слабая отчетность в эпоху роста ставок и высокой долговой нагрузки корпорации привела к тотальному обвалу бумаг. Акции очень сильно перепроданы, возможет резкий спекулятивный разворот, но в условиях экстремальной волатильности определить точное дно крайне сложно.
А рубль ударно укрепился против юаня, пара CNY/RUB провалилась на 2% к 11,8. Доллар и евро на внебирже пока откатили лишь на 0,4% и 0,3%, но там, кажется, коррекция еще впереди. Фьючерсы на эти валюты на 4% ниже котировок внебиржи, то есть участники срочного рынка ждут продолжения коррекции инвалют.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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