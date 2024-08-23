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Российский рынок акций в минусе, Мосбиржа не устояла

Российский рынок акций в минусе, Мосбиржа не устояла - 23.08.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций в минусе, Мосбиржа не устояла

Российский рынок акций снижается в первые часы торговой сессии пятницы и впервые с июня 2023 года тестирует психологический уровень в 2700 пунктов по индексу... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T13:09+0300

2024-08-23T13:09+0300

2024-08-23T13:10+0300

российский рынок акций

мосбиржа

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в первые часы торговой сессии пятницы и впервые с июня 2023 года тестирует психологический уровень в 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.05 мск снижается на 0,52% - до 2711,49 пункта. В начале дня индекс Мосбиржи максимально опускался до 2684,13 пункта. В частности, дешевеют бумаги "Мечела" (-4,1%), "Сегежи" (-3,7%), "Европлана" (-3,3%), "Русгидро" (-2,2%). Дорожают бумаги МТС (+2,2%), "Русала" (+1,6%), "Полюса" (+1,2%). Уровень 2800 пунктов по индексу Мосбиржи не устоял, показатель пришел к 2700 пунктам, отмечает Владислав Антонов из BitRiver. "Это неплохой уровень, чтобы начать искать подешевевшие акции для пополнения портфелей. Пока нужно только присматриваться, поскольку есть риски скатиться к уровню 2500 пунктов по индексу. Тут многое будет зависеть от розничных инвесторов, которые сейчас в длинных позициях. Их страх может привести к глубокой коррекции через закрытие позиций", - говорит он. Алексей Антонов из компании "Алор брокер" отмечает, что падение индекса Мосбиржи сопровождается ростом оборота торгов, и это всегда говорит об усилении тренда. "Ожидаем падение рынка в диапазон 2500-2600 пунктов по индексу Мосбиржи. Но при этом стоит помнить, что более сильная поддержка расположена в зоне 2400-2430 пунктов", - добавляет он.

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российский рынок акций, мосбиржа