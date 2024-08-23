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Восстановление не задалось - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Восстановление не задалось
Восстановление не задалось - 23.08.2024, ПРАЙМ
Восстановление не задалось
Рынок не смог развить наметившееся в первые часы торгов восстановление. Индекс МосБиржи отступает седьмую сессию подряд, завершив четверг снижением на 1,53% до... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T09:46+0300
2024-08-23T09:46+0300
мнения аналитиков
рынок
торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851076710.jpg?1724395574
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Рынок не смог развить наметившееся в первые часы торгов восстановление. Индекс МосБиржи отступает седьмую сессию подряд, завершив четверг снижением на 1,53% до 2725,75 п. Индекс РТС снизился на 1,10% до 940,61 п.В отраслевом разрезе в лидерах снижения оказался индекс Строительных компаний МосБиржи после публикации предварительных данных Банка России о замедлении темпов роста ипотечного кредитования в июле до 0,7% по сравнению с ростом на 3,1% в июне. Предоставление ипотеки с господдержкой сократилось до 179 млрд руб. (вдвое меньше, чем в среднем за месяц в I полугодии). Тем не менее, мы не думаем, что такие данные свидетельствуют о непременном обвале на рынке недвижимости, потому что произошло частичное перераспределение спроса с льготной ипотеки в сторону рыночной, предоставление которой в июле увеличилось до 177 млрд руб., что в 1,5 раза превышает среднемесячное значение этого показателя в I полугодии 2024 года.Несмотря на снижение нефтяных котировок, акции ЛУКОЙЛа проявляют устойчивость, оставаясь выше уровня поддержки 6320 руб. за одну акцию. В информационном поле появились позитивные сообщения, что переговоры о возобновлении после приостановки в июне экспорта нефти ЛУКОЙЛа по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию находятся на "завершающей стадии". С другой стороны, морской экспорт нефти из западных портов (тоже имеет прямое отношение к ЛУКОЙЛу) может увеличиться в сентябре на фоне плановых сезонных работ на НПЗ. Кроме того, в ближайшие недели ЛУКОЙЛ может опубликовать финансовые результаты по итогам I полугодия 2024 года. Ситуация в отрасли выглядит достаточно оптимистично, цены на нефть Urals в долларах США выросли на 28% по сравнению с 2023 годом, в пересчете на рубли – на 50%. Как следствие, это должно найти отражение и в результатах дивидендного аристократа. Ко всему прочему, у ЛУКОЙЛа солидный запас ликвидности, который может принести дополнительные процентные доходы с учетом высоких процентных ставок в экономике. Стоит, безусловно, иметь ввиду и потенциальный рост операционных расходов, налоговой нагрузки, но в целом есть основания ожидать сильные результаты. Как следствие, инвесторы закладывают в котировки потенциально позитивные результаты и промежуточные дивиденды и могут находить текущие уровни привлекательными для формирования длинных позиций в бумагах после коррекции на 20% с максимумов мая. Мы сохраняем осторожный взгляд в отношении нефтяной отрасли в целом, тем не менее рассматриваем ЛУКОЙЛ в качестве одного из наиболее устойчивых представителей отрасли с учетом потенциального обратного выкупа и погашения акций у нерезидентов.Сегодня финансовые результаты опубликуют РуссНефть, Норникель и Московская биржа. Мы полагаем, что результаты биржи окажутся сильными благодаря повышению торговых оборотов торгов в I полугодии 2024 года на 30% по сравнению с тем же периодом 2023 года, а также высоким процентным ставкам. Ожидаем, что EBITDA и чистая прибыль Московской биржи вырастут до 26 млрд руб. и 20 млрд руб. соответственно.
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Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, торги
Мнения аналитиков, Рынок, Торги
09:46 23.08.2024
 

Восстановление не задалось

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Рынок не смог развить наметившееся в первые часы торгов восстановление. Индекс МосБиржи отступает седьмую сессию подряд, завершив четверг снижением на 1,53% до 2725,75 п. Индекс РТС снизился на 1,10% до 940,61 п.
В отраслевом разрезе в лидерах снижения оказался индекс Строительных компаний МосБиржи после публикации предварительных данных Банка России о замедлении темпов роста ипотечного кредитования в июле до 0,7% по сравнению с ростом на 3,1% в июне. Предоставление ипотеки с господдержкой сократилось до 179 млрд руб. (вдвое меньше, чем в среднем за месяц в I полугодии). Тем не менее, мы не думаем, что такие данные свидетельствуют о непременном обвале на рынке недвижимости, потому что произошло частичное перераспределение спроса с льготной ипотеки в сторону рыночной, предоставление которой в июле увеличилось до 177 млрд руб., что в 1,5 раза превышает среднемесячное значение этого показателя в I полугодии 2024 года.
Несмотря на снижение нефтяных котировок, акции ЛУКОЙЛа проявляют устойчивость, оставаясь выше уровня поддержки 6320 руб. за одну акцию. В информационном поле появились позитивные сообщения, что переговоры о возобновлении после приостановки в июне экспорта нефти ЛУКОЙЛа по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию находятся на "завершающей стадии". С другой стороны, морской экспорт нефти из западных портов (тоже имеет прямое отношение к ЛУКОЙЛу) может увеличиться в сентябре на фоне плановых сезонных работ на НПЗ. Кроме того, в ближайшие недели ЛУКОЙЛ может опубликовать финансовые результаты по итогам I полугодия 2024 года. Ситуация в отрасли выглядит достаточно оптимистично, цены на нефть Urals в долларах США выросли на 28% по сравнению с 2023 годом, в пересчете на рубли – на 50%. Как следствие, это должно найти отражение и в результатах дивидендного аристократа. Ко всему прочему, у ЛУКОЙЛа солидный запас ликвидности, который может принести дополнительные процентные доходы с учетом высоких процентных ставок в экономике. Стоит, безусловно, иметь ввиду и потенциальный рост операционных расходов, налоговой нагрузки, но в целом есть основания ожидать сильные результаты. Как следствие, инвесторы закладывают в котировки потенциально позитивные результаты и промежуточные дивиденды и могут находить текущие уровни привлекательными для формирования длинных позиций в бумагах после коррекции на 20% с максимумов мая. Мы сохраняем осторожный взгляд в отношении нефтяной отрасли в целом, тем не менее рассматриваем ЛУКОЙЛ в качестве одного из наиболее устойчивых представителей отрасли с учетом потенциального обратного выкупа и погашения акций у нерезидентов.
Сегодня финансовые результаты опубликуют РуссНефть, Норникель и Московская биржа. Мы полагаем, что результаты биржи окажутся сильными благодаря повышению торговых оборотов торгов в I полугодии 2024 года на 30% по сравнению с тем же периодом 2023 года, а также высоким процентным ставкам. Ожидаем, что EBITDA и чистая прибыль Московской биржи вырастут до 26 млрд руб. и 20 млрд руб. соответственно.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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