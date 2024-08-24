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Мир разочаровался во всем, кроме золота – его не бывает слишком много

Мир разочаровался во всем, кроме золота – его не бывает слишком много - 24.08.2024, ПРАЙМ

Мир разочаровался во всем, кроме золота – его не бывает слишком много

Начиная с 2021 года, центробанки крупных развивающихся стран обеспечивали стабильный спрос на золото. Не только Россия, но и, например, Индия и Китай за это... | 24.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-24T08:00+0300

2024-08-24T08:00+0300

2024-08-24T08:00+0300

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рынок золота

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МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Начиная с 2021 года, центробанки крупных развивающихся стран обеспечивали стабильный спрос на золото. Не только Россия, но и, например, Индия и Китай за это время существенно нарастили долю золота в своих золотовалютных резервах (ЗВР), и в 2024 году этот тренд пока не прекратился.Наращивание доли золота в ЗВР связано преимущественно с необходимостью отказа от американского доллара, не только как средства международных расчетов, но и как средства накопления. Россия стремится адаптироваться к санкциям уже с 2014 года и изолировать собственную экономику от транзакций, которые связаны с американским долларом. Аналогично поступают Китай и Индия, которые начинают все больше использовать национальные валюты в международных расчетах.Прирост золотых резервов дает очевидные преимущества. В условиях глобальных кризисов золото служит важным средством защиты от финансовых потрясений, во время конфликтов золото – самый безопасный объект для инвестиций, тогда как другие валюты (например, тот же доллар, евро) могут становиться менее надежными, испытывать девальвацию вследствие инфляции, которая приобрела беспрецедентные масштабы даже в развитых странах.С учетом этих факторов золото остается чуть ли не единственным активом в структуре ЗВР, надежность которого расценивается как высокая. Не случайно только в 2023 году центробанки разных стран скупили золота на почти 111 миллиардов долларов.Говорить о том, что золота стало слишком много в структуре мировых резервов, на мой взгляд, неправильно. Нет никаких четких правил по поводу того, какой должна быть структура ЗВР. За последние десятилетия под влиянием экономической глобализации в них росла доля доллара США. Сегодня ситуация изменилась, и в ближайшие годы в ЗВР будет расти доля золота.Этот металл исторически доказал свою эффективность как надежный инструмент накопления. Поскольку традиционно к золоту инвесторы обращались в периоды кризиса и конфликтов, этот интерес угаснет не скоро – ведь геополитические штормы вновь сотрясают планету.Не исключаю, что в этой связи Россия может нарастить долю золота в ЗВР до 40-50 %. И дело не только в желании накопить побольше драгметалла на черный день. Серьезно снижая долю доллара и евро, нужно их чем-то заменять. Наша страна наращивает долю золота и валют дружественных стран, например, китайского юаня. Кстати, с последним тоже следует вести себя очень осторожно, поскольку до конца неясен потенциал девальвации юаня в будущем, хотя его эффективность как средства международных расчетов, безусловно, высока.Автор - Евгений Смирнов, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления.

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2024

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Евгений Смирнов https://cdnn.1prime.ru/img/83829/33/838293302_70:0:1030:960_100x100_80_0_0_38faa402b0a9f9d2e006ae221cc963d9.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Евгений Смирнов https://cdnn.1prime.ru/img/83829/33/838293302_70:0:1030:960_100x100_80_0_0_38faa402b0a9f9d2e006ae221cc963d9.jpg

мнения аналитиков, золото, запасы золота, рынок золота