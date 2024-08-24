Мир разочаровался во всем, кроме золота – его не бывает слишком много

МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Начиная с 2021 года, центробанки крупных развивающихся стран обеспечивали стабильный спрос на золото. Не только Россия, но и, например, Индия и Китай за это время существенно нарастили долю золота в своих золотовалютных резервах (ЗВР), и в 2024 году этот тренд пока не прекратился.Наращивание доли золота в ЗВР связано преимущественно с необходимостью отказа от американского доллара, не только как средства международных расчетов, но и как средства накопления. Россия стремится адаптироваться к санкциям уже с 2014 года и изолировать собственную экономику от транзакций, которые связаны с американским долларом. Аналогично поступают Китай и Индия, которые начинают все больше использовать национальные валюты в международных расчетах.Прирост золотых резервов дает очевидные преимущества. В условиях глобальных кризисов золото служит важным средством защиты от финансовых потрясений, во время конфликтов золото – самый безопасный объект для инвестиций, тогда как другие валюты (например, тот же доллар, евро) могут становиться менее надежными, испытывать девальвацию вследствие инфляции, которая приобрела беспрецедентные масштабы даже в развитых странах.С учетом этих факторов золото остается чуть ли не единственным активом в структуре ЗВР, надежность которого расценивается как высокая. Не случайно только в 2023 году центробанки разных стран скупили золота на почти 111 миллиардов долларов.Говорить о том, что золота стало слишком много в структуре мировых резервов, на мой взгляд, неправильно. Нет никаких четких правил по поводу того, какой должна быть структура ЗВР. За последние десятилетия под влиянием экономической глобализации в них росла доля доллара США. Сегодня ситуация изменилась, и в ближайшие годы в ЗВР будет расти доля золота.Этот металл исторически доказал свою эффективность как надежный инструмент накопления. Поскольку традиционно к золоту инвесторы обращались в периоды кризиса и конфликтов, этот интерес угаснет не скоро – ведь геополитические штормы вновь сотрясают планету.Не исключаю, что в этой связи Россия может нарастить долю золота в ЗВР до 40-50 %. И дело не только в желании накопить побольше драгметалла на черный день. Серьезно снижая долю доллара и евро, нужно их чем-то заменять. Наша страна наращивает долю золота и валют дружественных стран, например, китайского юаня. Кстати, с последним тоже следует вести себя очень осторожно, поскольку до конца неясен потенциал девальвации юаня в будущем, хотя его эффективность как средства международных расчетов, безусловно, высока.Автор - Евгений Смирнов, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления.
МОСКВА, 24 авг – ПРАЙМ. Начиная с 2021 года, центробанки крупных развивающихся стран обеспечивали стабильный спрос на золото. Не только Россия, но и, например, Индия и Китай за это время существенно нарастили долю золота в своих золотовалютных резервах (ЗВР), и в 2024 году этот тренд пока не прекратился.
Наращивание доли золота в ЗВР связано преимущественно с необходимостью отказа от американского доллара, не только как средства международных расчетов, но и как средства накопления. Россия стремится адаптироваться к санкциям уже с 2014 года и изолировать собственную экономику от транзакций, которые связаны с американским долларом. Аналогично поступают Китай и Индия, которые начинают все больше использовать национальные валюты в международных расчетах.
Прирост золотых резервов дает очевидные преимущества. В условиях глобальных кризисов золото служит важным средством защиты от финансовых потрясений, во время конфликтов золото – самый безопасный объект для инвестиций, тогда как другие валюты (например, тот же доллар, евро) могут становиться менее надежными, испытывать девальвацию вследствие инфляции, которая приобрела беспрецедентные масштабы даже в развитых странах.
С учетом этих факторов золото остается чуть ли не единственным активом в структуре ЗВР, надежность которого расценивается как высокая. Не случайно только в 2023 году центробанки разных стран скупили золота на почти 111 миллиардов долларов.
Говорить о том, что золота стало слишком много в структуре мировых резервов, на мой взгляд, неправильно. Нет никаких четких правил по поводу того, какой должна быть структура ЗВР. За последние десятилетия под влиянием экономической глобализации в них росла доля доллара США. Сегодня ситуация изменилась, и в ближайшие годы в ЗВР будет расти доля золота.
Этот металл исторически доказал свою эффективность как надежный инструмент накопления. Поскольку традиционно к золоту инвесторы обращались в периоды кризиса и конфликтов, этот интерес угаснет не скоро – ведь геополитические штормы вновь сотрясают планету.
Не исключаю, что в этой связи Россия может нарастить долю золота в ЗВР до 40-50 %. И дело не только в желании накопить побольше драгметалла на черный день. Серьезно снижая долю доллара и евро, нужно их чем-то заменять. Наша страна наращивает долю золота и валют дружественных стран, например, китайского юаня. Кстати, с последним тоже следует вести себя очень осторожно, поскольку до конца неясен потенциал девальвации юаня в будущем, хотя его эффективность как средства международных расчетов, безусловно, высока.
Автор - Евгений Смирнов, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления.
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