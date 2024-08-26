https://1prime.ru/20240826/aktsii-851122187.html

Совет директоров "НоваБев Групп" рекомендовал дивиденды за первое полугодие

Совет директоров "НоваБев Групп" рекомендовал дивиденды за первое полугодие - 26.08.2024, ПРАЙМ

Совет директоров "НоваБев Групп" рекомендовал дивиденды за первое полугодие

Совет директоров "НоваБев Групп" (бывшей "Белуги Групп"), одного из ведущих производителей алкоголя в России, рекомендовал выплатить дивиденды по результатам... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T11:23+0300

2024-08-26T11:23+0300

2024-08-26T11:23+0300

экономика

акции

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/80/841428065_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_e9f7e0646b6a04ac8637ec2b9c690966.jpg

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "НоваБев Групп" (бывшей "Белуги Групп"), одного из ведущих производителей алкоголя в России, рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия в размере 12,5 рублей на обыкновенную акцию, следует из сообщения компании. "Решили по вопросу повестки дня... Принимая во внимание результаты NovaBev Group за 6 месяцев 2024 года, рекомендовать собранию направить часть чистой прибыли за 6 месяцев 2024 года на выплату дивидендов по обыкновенным акциям общества в размере 12,5 рублей на одну обыкновенную акцию", - говорится в сообщении. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается установить 11 октября.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акции