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"Погрязла в хаосе". Эксперт раскрыл неприятную правду об Америке
"Погрязла в хаосе". Эксперт раскрыл неприятную правду об Америке - 26.08.2024, ПРАЙМ
"Погрязла в хаосе". Эксперт раскрыл неприятную правду об Америке
Соединенные Штаты погрязли в хаосе, и ни демократы, ни республиканцы не смогут ее спасти, отметил в статье для The American conservative полковник в отставке... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T13:40+0300
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2024-08-26T13:40+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты погрязли в хаосе, и ни демократы, ни республиканцы не смогут ее спасти, отметил в статье для The American conservative полковник в отставке Дуглас Макгрегор."Американцы считают, что их родина постепенно превращается в безжизненную пустошь. Все больше американцев убеждены, что налогообложение без представительства в органах власти стало нормой во всех 50 штатах, а не только в округе Колумбия. Голос за любую из партий, будь то за демократов или республиканцев, не остановит постепенное сползание страны в хаос", - говорится в публикации.Кроме того, национальные конгрессы двух основных партий игнорируют явно антиамериканскую повестку дня "монопартии". Растут цены на продукты питания и ипотечные ставки, арендные платежи и просрочки по автокредитам. Моральный крах общества проявляется в разводах, родителях-одиночках и распространении наркомании.По мнению Макгрегора, американцы теряют веру в свои институты, суды и даже свое правительство. Они лишены национального самосознания, оторваны от своей групповой идентичности.Эксперт заключил, что власть в Вашингтоне, состоящая из демократов и республиканцев, которую он называет "монопартией", не интересуется этими проблемами. В то время как зарплаты населения падают, властные элиты обогащаются за счет теневых сделок и кумовства.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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"Погрязла в хаосе". Эксперт раскрыл неприятную правду об Америке
Дуглас Макгрегор: Америка погрязла в хаосе, но властям до этого нет дела
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ.
Соединенные Штаты погрязли в хаосе, и ни демократы, ни республиканцы не смогут ее спасти, отметил
в статье для The American conservative полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
"Американцы считают, что их родина постепенно превращается в безжизненную пустошь. Все больше американцев убеждены, что налогообложение без представительства в органах власти стало нормой во всех 50 штатах, а не только в округе Колумбия. Голос за любую из партий, будь то за демократов или республиканцев, не остановит постепенное сползание страны в хаос", - говорится в публикации.
Кроме того, национальные конгрессы двух основных партий игнорируют явно антиамериканскую повестку дня "монопартии". Растут цены на продукты питания и ипотечные ставки, арендные платежи и просрочки по автокредитам. Моральный крах общества проявляется в разводах, родителях-одиночках и распространении наркомании.
По мнению Макгрегора, американцы теряют веру в свои институты, суды и даже свое правительство. Они лишены национального самосознания, оторваны от своей групповой идентичности.
Эксперт заключил, что власть в Вашингтоне, состоящая из демократов и республиканцев, которую он называет "монопартией", не интересуется этими проблемами. В то время как зарплаты населения падают, властные элиты обогащаются за счет теневых сделок и кумовства.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
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