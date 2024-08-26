https://1prime.ru/20240826/amerika-851126269.html

"Погрязла в хаосе". Эксперт раскрыл неприятную правду об Америке

"Погрязла в хаосе". Эксперт раскрыл неприятную правду об Америке - 26.08.2024, ПРАЙМ

"Погрязла в хаосе". Эксперт раскрыл неприятную правду об Америке

Соединенные Штаты погрязли в хаосе, и ни демократы, ни республиканцы не смогут ее спасти, отметил в статье для The American conservative полковник в отставке... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T13:40+0300

2024-08-26T13:40+0300

2024-08-26T13:40+0300

политика

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Соединенные Штаты погрязли в хаосе, и ни демократы, ни республиканцы не смогут ее спасти, отметил в статье для The American conservative полковник в отставке Дуглас Макгрегор."Американцы считают, что их родина постепенно превращается в безжизненную пустошь. Все больше американцев убеждены, что налогообложение без представительства в органах власти стало нормой во всех 50 штатах, а не только в округе Колумбия. Голос за любую из партий, будь то за демократов или республиканцев, не остановит постепенное сползание страны в хаос", - говорится в публикации.Кроме того, национальные конгрессы двух основных партий игнорируют явно антиамериканскую повестку дня "монопартии". Растут цены на продукты питания и ипотечные ставки, арендные платежи и просрочки по автокредитам. Моральный крах общества проявляется в разводах, родителях-одиночках и распространении наркомании.По мнению Макгрегора, американцы теряют веру в свои институты, суды и даже свое правительство. Они лишены национального самосознания, оторваны от своей групповой идентичности.Эксперт заключил, что власть в Вашингтоне, состоящая из демократов и республиканцев, которую он называет "монопартией", не интересуется этими проблемами. В то время как зарплаты населения падают, властные элиты обогащаются за счет теневых сделок и кумовства.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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