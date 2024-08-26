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Грузинский банк "ТБС" возобновил получение переводов по "Золотой короне"
Грузинский банк "ТБС" возобновил получение переводов по "Золотой короне" - 26.08.2024, ПРАЙМ
Грузинский банк "ТБС" возобновил получение переводов по "Золотой короне"
Грузинский банк "ТБС" возобновил прием денежных переводов из России по системе "Золотая корона", выяснил корреспондент агентства РИА Новости. | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T16:53+0300
2024-08-26T16:53+0300
2024-08-26T16:53+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Грузинский банк "ТБС" возобновил прием денежных переводов из России по системе "Золотая корона", выяснил корреспондент агентства РИА Новости."Проблема устранена, и по системе можно получить деньги как через приложение, так и в филиалах банка", - заявили изданию в банке.Проблема была связана с техническими неполадками, из-за которых система "Золотая корона" исчезла из списка доступных систем для переводов в приложении банка.Ранее РБК сообщал, что Банк Грузии также столкнулся с техническими проблемами при отправке денежных переводов по системе "Золотая корона". Некоторые пользователи также сообщили о проблемах с зачислением переводов на грузинские банковские карты.
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грузия, банк
Грузинский банк "ТБС" возобновил получение переводов по "Золотой короне"
Грузинский банк "ТБС" возобновил получение переводов из РФ по "Золотой короне"
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Грузинский банк "ТБС" возобновил прием денежных переводов из России по системе "Золотая корона", выяснил корреспондент агентства РИА Новости.
"Проблема устранена, и по системе можно получить деньги как через приложение, так и в филиалах банка", - заявили изданию в банке.
Проблема была связана с техническими неполадками, из-за которых система "Золотая корона" исчезла из списка доступных систем для переводов в приложении банка.
Ранее РБК сообщал, что Банк Грузии также столкнулся с техническими проблемами при отправке денежных переводов по системе "Золотая корона". Некоторые пользователи также сообщили о проблемах с зачислением переводов на грузинские банковские карты.
В грузинском банке "ТБС" возникли проблемы с получением переводов из РФ