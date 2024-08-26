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В Нидерландах оштрафовали Uber за передачу персональных данных в США

В Нидерландах оштрафовали Uber за передачу персональных данных в США - 26.08.2024, ПРАЙМ

В Нидерландах оштрафовали Uber за передачу персональных данных в США

Управление по защите данных Нидерландов (AP) оштрафовало американский сервис такси Uber на 290 миллионов евро за передачу персональных данных таксистов в США,... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T11:58+0300

2024-08-26T11:58+0300

2024-08-26T11:58+0300

uber

нидерланды

утечка персональных данных

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ГААГА, 26 авг - ПРАЙМ. Управление по защите данных Нидерландов (AP) оштрафовало американский сервис такси Uber на 290 миллионов евро за передачу персональных данных таксистов в США, говорится в заявлении регулятора. "Управление по защите данных Нидерландов наложило на Uber штраф в размере 290 миллионов евро. Регулятор обнаружил, что Uber передавал персональные данные европейских таксистов в США и не смог должным образом защитить их", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора в понедельник. Согласно сообщению AP, это является серьезным нарушением Общего регламента защиты данных. "В Европе Общий регламент защиты данных (GDPR) защищает фундаментальные права людей, требуя от предприятий и правительств обращаться с личными данными с должной осторожностью", - приводятся в заявлении слова председателя Управления по защите данных Нидерландов Алейда Вольфсена. По его словам, правительства могут собирать данные в больших масштабах, поэтому предприятия обязаны принимать дополнительные меры, если они хранят личные данные европейцев за пределами Евросоюза. Выяснилось, что Uber, среди прочего, собирал конфиденциальную информацию водителей из Европы и хранил ее на серверах в США. Это касается данных учетной записи и лицензий на такси, а также данных о местоположении, фотографий, платежных реквизитов, документов, удостоверяющих личность, а в некоторых случаях даже криминальных и медицинских данных водителей. Управление по защите данных Нидерландов начало расследование в отношении Uber после того, как более 170 французских водителей пожаловались французской правозащитной группе Ligue des droits de I'Homme (LDH), которая впоследствии обратилась во французское Управление по защите данных.

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нидерланды

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uber, нидерланды, утечка персональных данных