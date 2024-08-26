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В Нидерландах оштрафовали Uber за передачу персональных данных в США - 26.08.2024, ПРАЙМ
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В Нидерландах оштрафовали Uber за передачу персональных данных в США
В Нидерландах оштрафовали Uber за передачу персональных данных в США - 26.08.2024, ПРАЙМ
В Нидерландах оштрафовали Uber за передачу персональных данных в США
Управление по защите данных Нидерландов (AP) оштрафовало американский сервис такси Uber на 290 миллионов евро за передачу персональных данных таксистов в США,... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T11:58+0300
2024-08-26T11:58+0300
uber
нидерланды
утечка персональных данных
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ГААГА, 26 авг - ПРАЙМ. Управление по защите данных Нидерландов (AP) оштрафовало американский сервис такси Uber на 290 миллионов евро за передачу персональных данных таксистов в США, говорится в заявлении регулятора. "Управление по защите данных Нидерландов наложило на Uber штраф в размере 290 миллионов евро. Регулятор обнаружил, что Uber передавал персональные данные европейских таксистов в США и не смог должным образом защитить их", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора в понедельник. Согласно сообщению AP, это является серьезным нарушением Общего регламента защиты данных. "В Европе Общий регламент защиты данных (GDPR) защищает фундаментальные права людей, требуя от предприятий и правительств обращаться с личными данными с должной осторожностью", - приводятся в заявлении слова председателя Управления по защите данных Нидерландов Алейда Вольфсена. По его словам, правительства могут собирать данные в больших масштабах, поэтому предприятия обязаны принимать дополнительные меры, если они хранят личные данные европейцев за пределами Евросоюза. Выяснилось, что Uber, среди прочего, собирал конфиденциальную информацию водителей из Европы и хранил ее на серверах в США. Это касается данных учетной записи и лицензий на такси, а также данных о местоположении, фотографий, платежных реквизитов, документов, удостоверяющих личность, а в некоторых случаях даже криминальных и медицинских данных водителей. Управление по защите данных Нидерландов начало расследование в отношении Uber после того, как более 170 французских водителей пожаловались французской правозащитной группе Ligue des droits de I'Homme (LDH), которая впоследствии обратилась во французское Управление по защите данных.
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uber, нидерланды, утечка персональных данных
Uber, НИДЕРЛАНДЫ, утечка персональных данных
11:58 26.08.2024
 
В Нидерландах оштрафовали Uber за передачу персональных данных в США

Нидерландский регулятор оштрафовал Uber на 290 млн евро за передачу данных в США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкUber
Uber - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ГААГА, 26 авг - ПРАЙМ. Управление по защите данных Нидерландов (AP) оштрафовало американский сервис такси Uber на 290 миллионов евро за передачу персональных данных таксистов в США, говорится в заявлении регулятора.
"Управление по защите данных Нидерландов наложило на Uber штраф в размере 290 миллионов евро. Регулятор обнаружил, что Uber передавал персональные данные европейских таксистов в США и не смог должным образом защитить их", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора в понедельник.
Согласно сообщению AP, это является серьезным нарушением Общего регламента защиты данных.
"В Европе Общий регламент защиты данных (GDPR) защищает фундаментальные права людей, требуя от предприятий и правительств обращаться с личными данными с должной осторожностью", - приводятся в заявлении слова председателя Управления по защите данных Нидерландов Алейда Вольфсена.
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По его словам, правительства могут собирать данные в больших масштабах, поэтому предприятия обязаны принимать дополнительные меры, если они хранят личные данные европейцев за пределами Евросоюза.
Выяснилось, что Uber, среди прочего, собирал конфиденциальную информацию водителей из Европы и хранил ее на серверах в США. Это касается данных учетной записи и лицензий на такси, а также данных о местоположении, фотографий, платежных реквизитов, документов, удостоверяющих личность, а в некоторых случаях даже криминальных и медицинских данных водителей.
Управление по защите данных Нидерландов начало расследование в отношении Uber после того, как более 170 французских водителей пожаловались французской правозащитной группе Ligue des droits de I'Homme (LDH), которая впоследствии обратилась во французское Управление по защите данных.
 
UberНИДЕРЛАНДЫутечка персональных данных
 
 
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