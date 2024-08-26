https://1prime.ru/20240826/dannye-851123314.html
В Нидерландах оштрафовали Uber за передачу персональных данных в США
В Нидерландах оштрафовали Uber за передачу персональных данных в США - 26.08.2024, ПРАЙМ
В Нидерландах оштрафовали Uber за передачу персональных данных в США
Управление по защите данных Нидерландов (AP) оштрафовало американский сервис такси Uber на 290 миллионов евро за передачу персональных данных таксистов в США,... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T11:58+0300
2024-08-26T11:58+0300
2024-08-26T11:58+0300
uber
нидерланды
утечка персональных данных
https://cdnn.1prime.ru/img/82952/47/829524720_0:0:2871:1614_1920x0_80_0_0_57992298ea8854a2f3809de571273b70.jpg
ГААГА, 26 авг - ПРАЙМ. Управление по защите данных Нидерландов (AP) оштрафовало американский сервис такси Uber на 290 миллионов евро за передачу персональных данных таксистов в США, говорится в заявлении регулятора. "Управление по защите данных Нидерландов наложило на Uber штраф в размере 290 миллионов евро. Регулятор обнаружил, что Uber передавал персональные данные европейских таксистов в США и не смог должным образом защитить их", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора в понедельник. Согласно сообщению AP, это является серьезным нарушением Общего регламента защиты данных. "В Европе Общий регламент защиты данных (GDPR) защищает фундаментальные права людей, требуя от предприятий и правительств обращаться с личными данными с должной осторожностью", - приводятся в заявлении слова председателя Управления по защите данных Нидерландов Алейда Вольфсена. По его словам, правительства могут собирать данные в больших масштабах, поэтому предприятия обязаны принимать дополнительные меры, если они хранят личные данные европейцев за пределами Евросоюза. Выяснилось, что Uber, среди прочего, собирал конфиденциальную информацию водителей из Европы и хранил ее на серверах в США. Это касается данных учетной записи и лицензий на такси, а также данных о местоположении, фотографий, платежных реквизитов, документов, удостоверяющих личность, а в некоторых случаях даже криминальных и медицинских данных водителей. Управление по защите данных Нидерландов начало расследование в отношении Uber после того, как более 170 французских водителей пожаловались французской правозащитной группе Ligue des droits de I'Homme (LDH), которая впоследствии обратилась во французское Управление по защите данных.
https://1prime.ru/20240826/youtube--851122073.html
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82952/47/829524720_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_36bd1f4a5bd4b9cf11736dc75cee53d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
uber, нидерланды, утечка персональных данных
Uber, НИДЕРЛАНДЫ, утечка персональных данных
В Нидерландах оштрафовали Uber за передачу персональных данных в США
Нидерландский регулятор оштрафовал Uber на 290 млн евро за передачу данных в США
ГААГА, 26 авг - ПРАЙМ. Управление по защите данных Нидерландов (AP) оштрафовало американский сервис такси Uber на 290 миллионов евро за передачу персональных данных таксистов в США, говорится в заявлении регулятора.
"Управление по защите данных Нидерландов наложило на Uber штраф в размере 290 миллионов евро. Регулятор обнаружил, что Uber передавал персональные данные европейских таксистов в США и не смог должным образом защитить их", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте регулятора в понедельник.
Согласно сообщению AP, это является серьезным нарушением Общего регламента защиты данных.
"В Европе Общий регламент защиты данных (GDPR) защищает фундаментальные права людей, требуя от предприятий и правительств обращаться с личными данными с должной осторожностью", - приводятся в заявлении слова председателя Управления по защите данных Нидерландов Алейда Вольфсена.
В приложении YouTube для Windows нашли скрытый майнер
По его словам, правительства могут собирать данные в больших масштабах, поэтому предприятия обязаны принимать дополнительные меры, если они хранят личные данные европейцев за пределами Евросоюза.
Выяснилось, что Uber, среди прочего, собирал конфиденциальную информацию водителей из Европы и хранил ее на серверах в США. Это касается данных учетной записи и лицензий на такси, а также данных о местоположении, фотографий, платежных реквизитов, документов, удостоверяющих личность, а в некоторых случаях даже криминальных и медицинских данных водителей.
Управление по защите данных Нидерландов начало расследование в отношении Uber после того, как более 170 французских водителей пожаловались французской правозащитной группе Ligue des droits de I'Homme (LDH), которая впоследствии обратилась во французское Управление по защите данных.