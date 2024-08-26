https://1prime.ru/20240826/durov-851125962.html

В МИД Франции объяснили отказ комментировать арест Дурова

В МИД Франции объяснили отказ комментировать арест Дурова - 26.08.2024, ПРАЙМ

В МИД Франции объяснили отказ комментировать арест Дурова

Министерство иностранных дел Франции не станет давать комментарии по поводу ареста создателя мессенджера Telegram Павла Дурова из "уважения независимости... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T13:21+0300

2024-08-26T13:21+0300

2024-08-26T13:21+0300

павел дуров

франция

мид

задержание

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ЖЕНЕВА, 26 авг - ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Франции не станет давать комментарии по поводу ареста создателя мессенджера Telegram Павла Дурова из "уважения независимости судебной системы", объяснили в пресс-службе ведомства."В соответствии с принципами независимости судебной системы во Франции французское правительство не может комментировать ситуацию с господином Дуровым", - подчеркнули в МИД страны. 24 августа французские СМИ сообщали, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже, когда он выходил из частного самолета, прибывшего, как утверждается, из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, у которого есть гражданство Франции, числился в перечне разыскиваемых в стране лиц.Как отмечают СМИ, французское правосудие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями. Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По словам французского журналиста Сирила Амурски, предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы.Как сообщило посольство России в Париже, власти Франции пока уклоняются от сотрудничества в связи с задержанием Дурова.Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия направила ноту с требованием о доступе к предпринимателю, но Париж считает его французское гражданство как основное. По ее словам, что Москва будет следить за реакцией международных организаций на задержание Дурова.

https://1prime.ru/20240826/peskov-851124990.html

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павел дуров, франция, мид, задержание