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Мишустин оценил число россиян, воспользовавшихся льготной ипотекой
Мишустин оценил число россиян, воспользовавшихся льготной ипотекой - 26.08.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил число россиян, воспользовавшихся льготной ипотекой
Более трех миллионов россиян с детьми воспользовались программой льготного кредитования на покупку жилья, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T15:37+0300
2024-08-26T15:37+0300
2024-08-26T15:48+0300
экономика
россия
льготная ипотека
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МОСКВА. 26 авг - ПРАЙМ. Более трех миллионов россиян с детьми воспользовались программой льготного кредитования на покупку жилья, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" в понедельник в Калуге.В ходе выступления премьер подчеркнул, что правительство реализует широкий комплекс мер для того, чтобы семьи с детьми в РФ могли улучшать свои условия проживания."Прежде всего, льготное кредитование. Им воспользовались более трех миллионов родителей с детьми", - сказал Мишустин.
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россия, льготная ипотека
Экономика, РОССИЯ, льготная ипотека
Мишустин оценил число россиян, воспользовавшихся льготной ипотекой
Мишустин: более 3 миллионов россиян с детьми воспользовались льготной ипотекой
МОСКВА. 26 авг - ПРАЙМ. Более трех миллионов россиян с детьми воспользовались программой льготного кредитования на покупку жилья, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" в понедельник в Калуге.
В ходе выступления премьер подчеркнул, что правительство реализует широкий комплекс мер для того, чтобы семьи с детьми в РФ могли улучшать свои условия проживания.
"Прежде всего, льготное кредитование. Им воспользовались более трех миллионов родителей с детьми", - сказал Мишустин.