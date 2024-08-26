https://1prime.ru/20240826/ipoteka-851129741.html

Мишустин оценил число россиян, воспользовавшихся льготной ипотекой

Мишустин оценил число россиян, воспользовавшихся льготной ипотекой - 26.08.2024, ПРАЙМ

Мишустин оценил число россиян, воспользовавшихся льготной ипотекой

Более трех миллионов россиян с детьми воспользовались программой льготного кредитования на покупку жилья, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T15:37+0300

2024-08-26T15:37+0300

2024-08-26T15:48+0300

экономика

россия

льготная ипотека

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849685869_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_b29609ae4c10ec3a8b355488df93dd21.jpg

МОСКВА. 26 авг - ПРАЙМ. Более трех миллионов россиян с детьми воспользовались программой льготного кредитования на покупку жилья, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" в понедельник в Калуге.В ходе выступления премьер подчеркнул, что правительство реализует широкий комплекс мер для того, чтобы семьи с детьми в РФ могли улучшать свои условия проживания."Прежде всего, льготное кредитование. Им воспользовались более трех миллионов родителей с детьми", - сказал Мишустин.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, льготная ипотека