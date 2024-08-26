https://1prime.ru/20240826/markirovka-851136569.html

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку бакалеи

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку бакалеи - 26.08.2024, ПРАЙМ

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку бакалеи

Министерство промышленности и торговли предлагает ввести с 1 марта 2025 года обязательную маркировку некоторых видов бакалейной продукции, следует из проекта... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T19:51+0300

2024-08-26T19:51+0300

2024-08-26T19:51+0300

россия

минпромторг

маркировка

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли предлагает ввести с 1 марта 2025 года обязательную маркировку некоторых видов бакалейной продукции, следует из проекта постановления правительства.Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В Министерстве промышленности и торговли сообщили, что регистрация участников оборота в информационной системе маркировки начнётся 1 марта 2025 года. С 1 мая 2025 года производители и импортёры будут обязаны наносить коды на свою продукцию и передавать информацию об этом в систему. В пресс-службе оператора маркировки "Честный знак" — ЦРПТ уточнили, что с 1 мая 2025 года маркировка коснётся снековой продукции, такой как чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн. А с 1 июля того же года коды будут наносить на соусы, специи, кубики, сухие заготовки для бульонов, уксус и его заменители.Высокий уровень нелегального оборота в отрасли обусловил необходимость введения маркировки. Около 30% товаров бакалеи находятся в нелегальном обороте, как показали данные НИУ ВШЭ. Маркировка не приведет к росту цен. Вклад в себестоимость продукции не превысил 1% за шесть лет. Эксперимент по маркировке бакалеи идет с 1 июля и завершится 28.02.2025. В нем участвуют 48 компаний, включая 44 производителя и 4 импортера.ГПавел Булгаков, генеральный директор группы "Каллисто", которая разрабатывает и интегрирует решения для маркировки продукции, рассказал РИА Новости, что маркировка бакалеи отличается от маркировки других категорий товаров. Это связано с тем, что бакалея может быть упакована в самые разные виды упаковки: от картонных коробок до пластиковых тубусов самых разных форм.

https://1prime.ru/20240816/markirovka-850945154.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минпромторг, маркировка