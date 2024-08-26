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Давление на российский рынок не ослабевает - 26.08.2024, ПРАЙМ
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Давление на российский рынок не ослабевает
Давление на российский рынок не ослабевает - 26.08.2024, ПРАЙМ
Давление на российский рынок не ослабевает
Сочетание ряда неблагоприятных факторов не способствует стабилизации на фондовом рынке. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 2,32% до 2662,47 п., индекс РТС... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T08:43+0300
2024-08-26T09:16+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
торги
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Сочетание ряда неблагоприятных факторов не способствует стабилизации на фондовом рынке. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 2,32% до 2662,47 п., индекс РТС показал снижение на 2,65% до 915,64 п. На прошлой неделе оба индекса обновили многомесячные минимумы, потеряв за неделю соответственно 5,86% и 8,63%. Давление на рынок по-прежнему оказывают опасения перед дальнейшим повышением ключевой ставки и вытекающий из этих опасений рост доходности облигаций. Кроме того, стабилизации на рынке не способствует и очередной пакет антироссийских санкций, принятый американскими властями в пятницу.Кривая доходности ОФЗ за неделю сместилась вверх на 14-31 б. п. на отрезке 2-10 лет, опережающий рост показала доходность 10-летних ОФЗ. К окончанию прошлой недели доходности облигаций практически вернулись к максимумам, наблюдавшимся в конце июля текущего года.Повышению доходности ОФЗ на прошлой неделе могла способствовать также динамика валютного курса. Официальный курсы Банка России на пятницу составили 91,6012 рубля за один доллар США и 101,6125 рубля за один евро по сравнению с 85,7833 рубля за доллар и 98,3232 за евро в предыдущую пятницу.Тем не менее, несмотря на общую тенденцию к повышению доходности облигаций и снижению фондовых индексов, акции отдельных эмитентов показывают опережающую рынок динамику. В частности, акции Полюса подорожали в пятницу на 1,03% до 12745 рубля, а по итогам недели котировки акций Полюса прибавили 0,24%. Поддержку акциям этой золотодобывающей компании оказывает позитивная динамика на рынке золота. Котировки золота на прошлой неделе обновили исторические максимумы и в начале текущей недели консолидируются вокруг уровней немногим выше 2500 долларов за унцию. Помимо Полюса, опережающую рынок динамику на прошлой неделе показали также акции ЛУКОЙЛа, привилегированные акции Сургутнефтегаза, акции РуссНефти.С точки зрения технического анализа, индекс МосБиржи опустился ниже линии 200-недельного скользящего среднего, которая проходит в области 2690 п. В прошлом индекс МосБиржи опускался на устойчивой основе ниже линии 200-недельного скользящего среднего только два раза, в 2008 и 2022 годах. В обоих случаях период последующего восстановления исчислялся месяцами, хотя глубина падения после пробоя линии 200-недельного скользящего среднего оставалась ограниченной.
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Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, торги
Мнения аналитиков, российский рынок акций, Торги
08:43 26.08.2024 (обновлено: 09:16 26.08.2024)
 

Давление на российский рынок не ослабевает

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Сочетание ряда неблагоприятных факторов не способствует стабилизации на фондовом рынке. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 2,32% до 2662,47 п., индекс РТС показал снижение на 2,65% до 915,64 п. На прошлой неделе оба индекса обновили многомесячные минимумы, потеряв за неделю соответственно 5,86% и 8,63%. Давление на рынок по-прежнему оказывают опасения перед дальнейшим повышением ключевой ставки и вытекающий из этих опасений рост доходности облигаций. Кроме того, стабилизации на рынке не способствует и очередной пакет антироссийских санкций, принятый американскими властями в пятницу.
Кривая доходности ОФЗ за неделю сместилась вверх на 14-31 б. п. на отрезке 2-10 лет, опережающий рост показала доходность 10-летних ОФЗ. К окончанию прошлой недели доходности облигаций практически вернулись к максимумам, наблюдавшимся в конце июля текущего года.
Повышению доходности ОФЗ на прошлой неделе могла способствовать также динамика валютного курса. Официальный курсы Банка России на пятницу составили 91,6012 рубля за один доллар США и 101,6125 рубля за один евро по сравнению с 85,7833 рубля за доллар и 98,3232 за евро в предыдущую пятницу.
Тем не менее, несмотря на общую тенденцию к повышению доходности облигаций и снижению фондовых индексов, акции отдельных эмитентов показывают опережающую рынок динамику. В частности, акции Полюса подорожали в пятницу на 1,03% до 12745 рубля, а по итогам недели котировки акций Полюса прибавили 0,24%. Поддержку акциям этой золотодобывающей компании оказывает позитивная динамика на рынке золота. Котировки золота на прошлой неделе обновили исторические максимумы и в начале текущей недели консолидируются вокруг уровней немногим выше 2500 долларов за унцию. Помимо Полюса, опережающую рынок динамику на прошлой неделе показали также акции ЛУКОЙЛа, привилегированные акции Сургутнефтегаза, акции РуссНефти.
С точки зрения технического анализа, индекс МосБиржи опустился ниже линии 200-недельного скользящего среднего, которая проходит в области 2690 п. В прошлом индекс МосБиржи опускался на устойчивой основе ниже линии 200-недельного скользящего среднего только два раза, в 2008 и 2022 годах. В обоих случаях период последующего восстановления исчислялся месяцами, хотя глубина падения после пробоя линии 200-недельного скользящего среднего оставалась ограниченной.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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