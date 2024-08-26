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"Сильный перекос": в Африке оценили торговлю между Россией и континентом

"Сильный перекос": в Африке оценили торговлю между Россией и континентом - 26.08.2024, ПРАЙМ

"Сильный перекос": в Африке оценили торговлю между Россией и континентом

Торговля между странами Африки и России растет, но в ней наблюдается явный перекос – один к четырем, который надо устранять, заявил РИА Новости основатель... | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T09:56+0300

2024-08-26T09:56+0300

2024-08-26T09:56+0300

экономика

россия

африка

торговля

экспорт

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Торговля между странами Африки и России растет, но в ней наблюдается явный перекос – один к четырем, который надо устранять, заявил РИА Новости основатель Африканского бизнес-клуба в России, глава камерунской диаспоры в РФ Луис Гоуенд. "В наших торгово-экономических отношениях сегодня сильный перекос", - сказал он. "Так, доля российского экспорта - зерновые, нефть, газ - в Африку составляет 80%, в то время как доля африканского импорта в РФ равна 20% - это главным образом сельхозпродукция",- подчеркнул собеседник агентства. "Надеемся, что набирающее обороты сотрудничество между деловыми людьми России и Африки вскоре изменит это соотношение, сделает его более справедливым",- заключил он.

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россия, африка, торговля, экспорт