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"Сильный перекос": в Африке оценили торговлю между Россией и континентом - 26.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Сильный перекос": в Африке оценили торговлю между Россией и континентом
"Сильный перекос": в Африке оценили торговлю между Россией и континентом - 26.08.2024, ПРАЙМ
"Сильный перекос": в Африке оценили торговлю между Россией и континентом
Торговля между странами Африки и России растет, но в ней наблюдается явный перекос – один к четырем, который надо устранять, заявил РИА Новости основатель... | 26.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-26T09:56+0300
2024-08-26T09:56+0300
экономика
россия
африка
торговля
экспорт
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Торговля между странами Африки и России растет, но в ней наблюдается явный перекос – один к четырем, который надо устранять, заявил РИА Новости основатель Африканского бизнес-клуба в России, глава камерунской диаспоры в РФ Луис Гоуенд. "В наших торгово-экономических отношениях сегодня сильный перекос", - сказал он. "Так, доля российского экспорта - зерновые, нефть, газ - в Африку составляет 80%, в то время как доля африканского импорта в РФ равна 20% - это главным образом сельхозпродукция",- подчеркнул собеседник агентства. "Надеемся, что набирающее обороты сотрудничество между деловыми людьми России и Африки вскоре изменит это соотношение, сделает его более справедливым",- заключил он.
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россия, африка, торговля, экспорт
Экономика, РОССИЯ, АФРИКА, торговля, экспорт
09:56 26.08.2024
 
"Сильный перекос": в Африке оценили торговлю между Россией и континентом

Гоуенд: Африка хочет устранить перекос в торговле с Россией

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПодготовка ко II Cаммиту и форуму "Россия - Африка"
Подготовка ко II Cаммиту и форуму Россия - Африка - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Торговля между странами Африки и России растет, но в ней наблюдается явный перекос – один к четырем, который надо устранять, заявил РИА Новости основатель Африканского бизнес-клуба в России, глава камерунской диаспоры в РФ Луис Гоуенд.
"В наших торгово-экономических отношениях сегодня сильный перекос", - сказал он.
"Так, доля российского экспорта - зерновые, нефть, газ - в Африку составляет 80%, в то время как доля африканского импорта в РФ равна 20% - это главным образом сельхозпродукция",- подчеркнул собеседник агентства.
"Надеемся, что набирающее обороты сотрудничество между деловыми людьми России и Африки вскоре изменит это соотношение, сделает его более справедливым",- заключил он.
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