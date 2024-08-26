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Правкомиссия поддержала продление нулевой курсовой пошлины на экспорт угля

Правкомиссия поддержала продление нулевой курсовой пошлины на экспорт угля - 26.08.2024, ПРАЙМ

Правкомиссия поддержала продление нулевой курсовой пошлины на экспорт угля

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала предложение Минэнерго России продлить с 1 сентября по 30 ноября 2024 года включительно | 26.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-26T15:29+0300

2024-08-26T15:29+0300

2024-08-26T15:30+0300

экономика

россия

уголь

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала предложение Минэнерго России продлить с 1 сентября по 30 ноября 2024 года включительно мораторий на экспортную пошлину с привязкой к курсу рубля на энергетический уголь и антрацит, сообщила в понедельник пресс-служба Минэкономразвития. Кабмин РФ с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года ввел гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка. Под них попали, в частности, экспорт меди, цинка, угля, алюминия, золота. При курсе от 80 до 85 рублей за доллар пошлина составляет 4%, при курсе в 85-90 рублей - 4,5%, при долларе выше 90 рублей и ниже 95 рублей - 5,5%. Самая высокая пошлина в 7% применяется при курсе американской валюты выше 95 рублей. При курсе ниже 80 рублей гибкая пошлина обнуляется. Позже кабмин на период с 1 мая по 31 августа отменил экспортные пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита. "Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала предложение Минэнерго России продлить с 1 сентября по 30 ноября 2024 года включительно временное неприменение вывозных таможенных пошлин в отношении энергетического угля и антрацита", - говорится в сообщении министерства экономического развития. Там отметили, что мера направлена на поддержание рентабельности и объемов экспорта российских угольных предприятий. "С учетом текущей мировой конъюнктуры цен на уголь считаем своевременным принятие данного решения", - в свою очередь подчеркнули в Минэнерго России. "Также на заседании подкомиссии поддержано предложение Минпромторга России об отмене "курсовых" вывозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов чугуна и горячекатаного проката. До этого экспортные пошлины на данную продукцию были обнулены в июне-июле 2024 года. Решение позволит поддержать рентабельность экспорта отечественных металлургических предприятий и сохранить объемы производства", - добавили в министерстве экономического развития.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, уголь