https://1prime.ru/20240827/avtomobil-851144424.html

На российском рынке появился американский кроссовер дешевле Нивы

На российском рынке появился американский кроссовер дешевле Нивы - 27.08.2024, ПРАЙМ

На российском рынке появился американский кроссовер дешевле Нивы

На российском автомобильном рынке появился недорогой, но современный кроссовер с приличным оснащением Chevrolet Tracker. Заказать автомобиль прямиком из страны... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T10:42+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. На российском автомобильном рынке появился недорогой, но современный кроссовер с приличным оснащением Chevrolet Tracker. Заказать автомобиль прямиком из страны производства можно в дилерских центрах бренда, сообщает издание "Автоновости дня".В продажу поступили четыре версии "американца", две из которых оснащены литровыми двигателями на 116 л.с. и 125 л.с. (для бразильского и китайского рынка соответственно). Еще одна версия оснащена 1,3-литровым мотором мощностью 165 л.с. В модели же Tracker RS предусмотрен 184-сильный двигатель объемом 1,5 литра.Каждая из моделей отличается собственной трансмиссией. Так, для них предусмотрены шестиступенчатый "автомат", шестиступенчатый "робот", а также бесступенчатые вариаторы соответственно. Каждый из автомобилей имеет полный привод.Одно из главных преимуществ новинки - ее стоимость. Цена на обновленный кроссовер стартует от 1 328 700 рублей, что практически эквивалентно отечественной LADA Niva Travel в не премиальной комплектации.

https://1prime.ru/20240827/zima-851142727.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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