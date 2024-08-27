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На российском рынке появился американский кроссовер дешевле Нивы - 27.08.2024, ПРАЙМ
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На российском рынке появился американский кроссовер дешевле Нивы
На российском рынке появился американский кроссовер дешевле Нивы - 27.08.2024, ПРАЙМ
На российском рынке появился американский кроссовер дешевле Нивы
На российском автомобильном рынке появился недорогой, но современный кроссовер с приличным оснащением Chevrolet Tracker. Заказать автомобиль прямиком из страны... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T10:42+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. На российском автомобильном рынке появился недорогой, но современный кроссовер с приличным оснащением Chevrolet Tracker. Заказать автомобиль прямиком из страны производства можно в дилерских центрах бренда, сообщает издание "Автоновости дня".В продажу поступили четыре версии "американца", две из которых оснащены литровыми двигателями на 116 л.с. и 125 л.с. (для бразильского и китайского рынка соответственно). Еще одна версия оснащена 1,3-литровым мотором мощностью 165 л.с. В модели же Tracker RS предусмотрен 184-сильный двигатель объемом 1,5 литра.Каждая из моделей отличается собственной трансмиссией. Так, для них предусмотрены шестиступенчатый "автомат", шестиступенчатый "робот", а также бесступенчатые вариаторы соответственно. Каждый из автомобилей имеет полный привод.Одно из главных преимуществ новинки - ее стоимость. Цена на обновленный кроссовер стартует от 1 328 700 рублей, что практически эквивалентно отечественной LADA Niva Travel в не премиальной комплектации.
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авторынок рф, россия
авторынок РФ, РОССИЯ
10:42 27.08.2024 (обновлено: 10:43 27.08.2024)
 
На российском рынке появился американский кроссовер дешевле Нивы

В России поступили в продажу новые Chevrolet Tracker по цене от 1,3 млн рублей

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк%Chevrolet
%Chevrolet - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. На российском автомобильном рынке появился недорогой, но современный кроссовер с приличным оснащением Chevrolet Tracker. Заказать автомобиль прямиком из страны производства можно в дилерских центрах бренда, сообщает издание "Автоновости дня".
В продажу поступили четыре версии "американца", две из которых оснащены литровыми двигателями на 116 л.с. и 125 л.с. (для бразильского и китайского рынка соответственно). Еще одна версия оснащена 1,3-литровым мотором мощностью 165 л.с. В модели же Tracker RS предусмотрен 184-сильный двигатель объемом 1,5 литра.
Каждая из моделей отличается собственной трансмиссией. Так, для них предусмотрены шестиступенчатый "автомат", шестиступенчатый "робот", а также бесступенчатые вариаторы соответственно. Каждый из автомобилей имеет полный привод.
Одно из главных преимуществ новинки - ее стоимость. Цена на обновленный кроссовер стартует от 1 328 700 рублей, что практически эквивалентно отечественной LADA Niva Travel в не премиальной комплектации.
Метель - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
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