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Мишустин сообщил о планах нарастить выпуск БПЛА более чем в пять раз

Мишустин сообщил о планах нарастить выпуск БПЛА более чем в пять раз - 27.08.2024, ПРАЙМ

Мишустин сообщил о планах нарастить выпуск БПЛА более чем в пять раз

Председатель кабмина России Михаил Мишустин заявил о планах нарастить выпуск дронов в России более чем в пять раз. Об этом глава правительства сообщил в рамках... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T15:12+0300

2024-08-27T15:12+0300

2024-08-27T15:26+0300

вооружения

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Председатель кабмина России Михаил Мишустин заявил о планах нарастить выпуск дронов в России более чем в пять раз. Об этом глава правительства сообщил в рамках стратегической сессии о национальных проектах на 2025-2030 годы"Выпуск беспилотников нужно нарастить более чем в пять раз", - отметил премьер.По словам Мишустина, Россия должна далле активно разрабатывать собственную технологическую и производственную базу.

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россия, михаил мишустин