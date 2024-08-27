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Мишустин сообщил о планах нарастить выпуск БПЛА более чем в пять раз - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Мишустин сообщил о планах нарастить выпуск БПЛА более чем в пять раз
Мишустин сообщил о планах нарастить выпуск БПЛА более чем в пять раз - 27.08.2024, ПРАЙМ
Мишустин сообщил о планах нарастить выпуск БПЛА более чем в пять раз
Председатель кабмина России Михаил Мишустин заявил о планах нарастить выпуск дронов в России более чем в пять раз. Об этом глава правительства сообщил в рамках... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T15:12+0300
2024-08-27T15:26+0300
вооружения
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Председатель кабмина России Михаил Мишустин заявил о планах нарастить выпуск дронов в России более чем в пять раз. Об этом глава правительства сообщил в рамках стратегической сессии о национальных проектах на 2025-2030 годы"Выпуск беспилотников нужно нарастить более чем в пять раз", - отметил премьер.По словам Мишустина, Россия должна далле активно разрабатывать собственную технологическую и производственную базу.
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россия, михаил мишустин
Вооружения, РОССИЯ, Михаил Мишустин
15:12 27.08.2024 (обновлено: 15:26 27.08.2024)
 
Мишустин сообщил о планах нарастить выпуск БПЛА более чем в пять раз

Михаил Мишустин сообщил о планах нарастить выпуск БПЛА более чем в пять раз

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВизит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан
Визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Туркменистан - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Председатель кабмина России Михаил Мишустин заявил о планах нарастить выпуск дронов в России более чем в пять раз. Об этом глава правительства сообщил в рамках стратегической сессии о национальных проектах на 2025-2030 годы
"Выпуск беспилотников нужно нарастить более чем в пять раз", - отметил премьер.
По словам Мишустина, Россия должна далле активно разрабатывать собственную технологическую и производственную базу.
 
ВооруженияРОССИЯМихаил Мишустин
 
 
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