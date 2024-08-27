https://1prime.ru/20240827/bespilotniki-851152806.html
Мишустин сообщил о планах нарастить выпуск БПЛА более чем в пять раз
Мишустин сообщил о планах нарастить выпуск БПЛА более чем в пять раз - 27.08.2024, ПРАЙМ
Мишустин сообщил о планах нарастить выпуск БПЛА более чем в пять раз
Председатель кабмина России Михаил Мишустин заявил о планах нарастить выпуск дронов в России более чем в пять раз. Об этом глава правительства сообщил в рамках... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T15:12+0300
2024-08-27T15:12+0300
2024-08-27T15:26+0300
вооружения
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491328_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_0f9ef5a3de367eb7765a210997a1945d.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Председатель кабмина России Михаил Мишустин заявил о планах нарастить выпуск дронов в России более чем в пять раз. Об этом глава правительства сообщил в рамках стратегической сессии о национальных проектах на 2025-2030 годы"Выпуск беспилотников нужно нарастить более чем в пять раз", - отметил премьер.По словам Мишустина, Россия должна далле активно разрабатывать собственную технологическую и производственную базу.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848491328_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ee11a7fc87fd8fd1e189028ca6096ea6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин
Вооружения, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин сообщил о планах нарастить выпуск БПЛА более чем в пять раз
Михаил Мишустин сообщил о планах нарастить выпуск БПЛА более чем в пять раз
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Председатель кабмина России Михаил Мишустин заявил о планах нарастить выпуск дронов в России более чем в пять раз. Об этом глава правительства сообщил в рамках стратегической сессии о национальных проектах на 2025-2030 годы
"Выпуск беспилотников нужно нарастить более чем в пять раз", - отметил премьер.
По словам Мишустина, Россия должна далле активно разрабатывать собственную технологическую и производственную базу.