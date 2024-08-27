https://1prime.ru/20240827/durov-851140776.html

За арестом Дурова стоит Вашингтон, заявил Володин

За арестом Дурова стоит Вашингтон, заявил Володин - 27.08.2024, ПРАЙМ

За арестом Дурова стоит Вашингтон, заявил Володин

Вашингтон несет ответственность за арест основателя Telegram Павла Дурова, так как главе Белого дома Джо Байдену нужно получить контроль над мессенджером. Об... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T09:10+0300

2024-08-27T09:10+0300

2024-08-27T09:10+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Вашингтон несет ответственность за арест основателя Telegram Павла Дурова, так как главе Белого дома Джо Байдену нужно получить контроль над мессенджером. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. "На самом деле за арестом Дурова стоит Вашингтон. Telegram - одна из немногочисленных и одновременно самых больших интернет-площадок, на которую США не имеют влияния. При этом она работает во многих странах, которые представляют интерес для них. В преддверии выборов президента США Байдену важно взять Telegram под контроль", - написал депутат в своем Telegram-канале. Володин также уточнил, что для Соединенных Штатов традиционными способами политического управения как раз и являются слежка в социальных сетях, тотальная цензура и подчинение. По его словам, именно поэтому через Париж Вашингтон пытается вменить Дурову обвинение в более десяти преступлениях.Как ранее писали СМИ, французское следствие считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа мессенджера от сотрудничества с властями. Дурову могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По словам французского журналиста Сирила Амурски, предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы.

https://1prime.ru/20240826/durov-851137922.html

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россия, франция, сша, павел дуров