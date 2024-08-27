https://1prime.ru/20240827/durov-851158576.html

Французский адвокат назвал задержание Дурова беспрецедентным

Французский адвокат назвал задержание Дурова беспрецедентным - 27.08.2024, ПРАЙМ

Французский адвокат назвал задержание Дурова беспрецедентным

Арест основателя Telegram Павла Дурова стал беспрецедентным случаем в истории Франции. Об этом агентству РИА Новости заявил французский адвокат по уголовным... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T17:20+0300

2024-08-27T17:20+0300

2024-08-27T17:25+0300

франция

павел дуров

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Арест основателя Telegram Павла Дурова стал беспрецедентным случаем в истории Франции. Об этом агентству РИА Новости заявил французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд."Это первый случай, когда в стране задержан генеральный директор социальной сети с 900 миллионами пользователей. Его задержание является уникальным в истории страны", - отметил он.Либескинд также считает обвинения Дурова в 12 преступлениях гротескными, а сам факт ареста "беспрецедентным", отмечая, что уголовная ответственность лежит на личностях, непосредственно участвующих в преступлениях.Арест Павла Дурова вызвал вопросы относительно консульской помощи, но адвокат утверждает, что Франция не может отказать российским дипломатам в доступе к Дурову из-за наличия у него двойного гражданства.

https://1prime.ru/20240827/durov-851147496.html

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франция, павел дуров