https://1prime.ru/20240827/durov-851158576.html
Французский адвокат назвал задержание Дурова беспрецедентным
Французский адвокат назвал задержание Дурова беспрецедентным - 27.08.2024, ПРАЙМ
Французский адвокат назвал задержание Дурова беспрецедентным
Арест основателя Telegram Павла Дурова стал беспрецедентным случаем в истории Франции. Об этом агентству РИА Новости заявил французский адвокат по уголовным... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T17:20+0300
2024-08-27T17:20+0300
2024-08-27T17:25+0300
франция
павел дуров
https://cdnn.1prime.ru/img/83289/84/832898421_0:214:2187:1444_1920x0_80_0_0_42bc3b9a9544fd1469d3c1719bbde6ae.jpg
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Арест основателя Telegram Павла Дурова стал беспрецедентным случаем в истории Франции. Об этом агентству РИА Новости заявил французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд."Это первый случай, когда в стране задержан генеральный директор социальной сети с 900 миллионами пользователей. Его задержание является уникальным в истории страны", - отметил он.Либескинд также считает обвинения Дурова в 12 преступлениях гротескными, а сам факт ареста "беспрецедентным", отмечая, что уголовная ответственность лежит на личностях, непосредственно участвующих в преступлениях.Арест Павла Дурова вызвал вопросы относительно консульской помощи, но адвокат утверждает, что Франция не может отказать российским дипломатам в доступе к Дурову из-за наличия у него двойного гражданства.
https://1prime.ru/20240827/durov-851147496.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83289/84/832898421_0:0:1943:1457_1920x0_80_0_0_438ebf5e2a45b555efc7adef1335ee1a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, павел дуров
Французский адвокат назвал задержание Дурова беспрецедентным
Адвокат Либескинд: арест Дурова беспрецедентен для Франции, обвинения гротескны
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Арест основателя Telegram Павла Дурова стал беспрецедентным случаем в истории Франции. Об этом агентству РИА Новости заявил французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд.
"Это первый случай, когда в стране задержан генеральный директор социальной сети с 900 миллионами пользователей. Его задержание является уникальным в истории страны", - отметил он.
Либескинд также считает обвинения Дурова в 12 преступлениях гротескными, а сам факт ареста "беспрецедентным", отмечая, что уголовная ответственность лежит на личностях, непосредственно участвующих в преступлениях.
Арест Павла Дурова вызвал вопросы относительно консульской помощи, но адвокат утверждает, что Франция не может отказать российским дипломатам в доступе к Дурову из-за наличия у него двойного гражданства.
В Кремле оценили необходимость "чистить переписки" после задержания Дурова