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Поставлена точка. Киев не продлит контракт с "Газпромом"

Поставлена точка. Киев не продлит контракт с "Газпромом" - 27.08.2024, ПРАЙМ

Поставлена точка. Киев не продлит контракт с "Газпромом"

Киев не продлит соглашение с "Газпромом" на транзит российского газа, которое истекает в конце года. Об этом Владимир Зеленский рассказал на пресс-конференции в | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T16:39+0300

2024-08-27T16:39+0300

2024-08-27T17:37+0300

газпром

транзит газа

транзит газа через украину

ес

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Киев не продлит соглашение с "Газпромом" на транзит российского газа, которое истекает в конце года. Об этом Владимир Зеленский рассказал на пресс-конференции в эфире телеканала "Рада"."Договор с Россией никто продолжать не будет, на этом поставлена точка", — заявил он.Зеленский добавил, что вопрос транзита газа через территорию Украины в Европу будет согласовываться Киевом с представителями ЕС.В мае 2022 года Украина перестала принимать газ для транзита через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", объяснив это тем, что она находится под контролем российских сил на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). В результате для поставок газа в Европу остался один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" сообщил, что перенос всех объёмов газа на "Суджу" технически невозможен.Транзитный договор между "Газпромом" и Украиной предусматривает, что гарантированный ежедневный объём прокачки газа с обеих сторон с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.

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газпром, транзит газа, транзит газа через украину, ес, владимир зеленский