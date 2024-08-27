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В России впервые за пять лет сократился портфель ипотечных кредитов

В России впервые за пять лет сократился портфель ипотечных кредитов - 27.08.2024, ПРАЙМ

В России впервые за пять лет сократился портфель ипотечных кредитов

Портфель ипотечных жилищных кредитов российских банков в июле 2024 года сократился впервые с 2019 года, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T14:52+0300

2024-08-27T14:52+0300

2024-08-27T14:52+0300

россия

ипотека

портфель кредитов

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Портфель ипотечных жилищных кредитов российских банков в июле 2024 года сократился впервые с 2019 года, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе данных ЦБ РФ. "По данным информационно-аналитического материала ЦБ "О развитии банковского сектора Российской Федерации", за июль 2024 года впервые, по крайней мере, с 2019 года, портфель ИЖК (ипотечных жилищных кредитов) российских банков сократился", - сказал Осадчий. Он отметил, что за июль размер портфеля ИЖК снизился на 35 миллиардов рублей, тогда как за июнь он вырос на 589 миллиардов рублей, за май – на 326 миллиардов рублей, за апрель – на 263 миллиарда рублей. "Основная причина сокращения портфеля в июле – прекращение с 1 июля действия программы льготной ипотеки, из-за чего выдачи ипотеки с господдержкой сократились почти в четыре раза - до 179 миллиардов в июле с 679 миллиардов рублей в июне", - пояснил эксперт.

https://1prime.ru/20240827/ipoteka-851145869.html

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россия, ипотека, портфель кредитов