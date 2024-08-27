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В России впервые за пять лет сократился портфель ипотечных кредитов - 27.08.2024, ПРАЙМ
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В России впервые за пять лет сократился портфель ипотечных кредитов
В России впервые за пять лет сократился портфель ипотечных кредитов - 27.08.2024, ПРАЙМ
В России впервые за пять лет сократился портфель ипотечных кредитов
Портфель ипотечных жилищных кредитов российских банков в июле 2024 года сократился впервые с 2019 года, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T14:52+0300
2024-08-27T14:52+0300
россия
ипотека
портфель кредитов
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Портфель ипотечных жилищных кредитов российских банков в июле 2024 года сократился впервые с 2019 года, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе данных ЦБ РФ. "По данным информационно-аналитического материала ЦБ "О развитии банковского сектора Российской Федерации", за июль 2024 года впервые, по крайней мере, с 2019 года, портфель ИЖК (ипотечных жилищных кредитов) российских банков сократился", - сказал Осадчий. Он отметил, что за июль размер портфеля ИЖК снизился на 35 миллиардов рублей, тогда как за июнь он вырос на 589 миллиардов рублей, за май – на 326 миллиардов рублей, за апрель – на 263 миллиарда рублей. "Основная причина сокращения портфеля в июле – прекращение с 1 июля действия программы льготной ипотеки, из-за чего выдачи ипотеки с господдержкой сократились почти в четыре раза - до 179 миллиардов в июле с 679 миллиардов рублей в июне", - пояснил эксперт.
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россия, ипотека, портфель кредитов
РОССИЯ, ипотека, портфель кредитов
14:52 27.08.2024
 
В России впервые за пять лет сократился портфель ипотечных кредитов

Осадчий: портфель ипотечных кредитов в России в июле сократился впервые за 5 лет

CC BY-SA 2.0 / 401kcalculator / Credit on MoneyДоллары, кредит
Доллары, кредит - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Портфель ипотечных жилищных кредитов российских банков в июле 2024 года сократился впервые с 2019 года, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе данных ЦБ РФ.
"По данным информационно-аналитического материала ЦБ "О развитии банковского сектора Российской Федерации", за июль 2024 года впервые, по крайней мере, с 2019 года, портфель ИЖК (ипотечных жилищных кредитов) российских банков сократился", - сказал Осадчий.
Он отметил, что за июль размер портфеля ИЖК снизился на 35 миллиардов рублей, тогда как за июнь он вырос на 589 миллиардов рублей, за май – на 326 миллиардов рублей, за апрель – на 263 миллиарда рублей.
"Основная причина сокращения портфеля в июле – прекращение с 1 июля действия программы льготной ипотеки, из-за чего выдачи ипотеки с господдержкой сократились почти в четыре раза - до 179 миллиардов в июле с 679 миллиардов рублей в июне", - пояснил эксперт.
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