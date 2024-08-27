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Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется, заявил Лавров
Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется, заявил Лавров - 27.08.2024, ПРАЙМ
Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется, заявил Лавров
Доктрина России по применению ядерного оружия в настоящее время уточняется. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции с министром | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T13:50+0300
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2024-08-27T13:50+0300
вооружения
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Доктрина России по применению ядерного оружия в настоящее время уточняется. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции с министром иностранных дел Йемена.По словам Лаврова, Вашингтон проецирует вероятную третью мировую войну исключительно на Европу. Очевидно, что никому не хочется, чтобы это реализовалось."И в этой ситуации, наверное, очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется, и о которой американским деятелям очень хорошо известно", - отметил министр.Ранее президент России, Владимир Путин, заявил о возможности изменения ядерной доктрины страны в связи с обсуждением возможности использования ядерного оружия.В своем послании Федеральному собранию России, Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений с США, но не выходит из него, и подчеркнул необходимость обсуждения стратегических арсеналов Франции, Великобритании и других членов НАТО.
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россия, ядерное оружие
Вооружения, РОССИЯ, ядерное оружие
Доктрина применения Россией ядерного оружия уточняется, заявил Лавров
Лавров: доктрина применения Россией ядерного оружия сейчас уточняется
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Доктрина России по применению ядерного оружия в настоящее время уточняется. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции с министром иностранных дел Йемена.
По словам Лаврова, Вашингтон проецирует вероятную третью мировую войну исключительно на Европу. Очевидно, что никому не хочется, чтобы это реализовалось.
"И в этой ситуации, наверное, очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется, и о которой американским деятелям очень хорошо известно", - отметил министр.
Ранее президент России, Владимир Путин, заявил о возможности изменения ядерной доктрины страны в связи с обсуждением возможности использования ядерного оружия.
В своем послании Федеральному собранию России, Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений с США, но не выходит из него, и подчеркнул необходимость обсуждения стратегических арсеналов Франции, Великобритании и других членов НАТО.
Лавров предупредил о рисках в случае размещения в ЮВА ядерного оружия