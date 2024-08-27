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ЦБ обозначил ожидаемый объем ликвидности от правительства
ЦБ обозначил ожидаемый объем ликвидности от правительства - 27.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил ожидаемый объем ликвидности от правительства
Банк России ожидает, что правительство за период с 28 августа по 3 сентября предоставит ликвидность банковскому сектору на 59 миллиарда рублей, следует из... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T11:27+0300
2024-08-27T11:27+0300
2024-08-27T11:27+0300
банк россии
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правительство
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 28 августа по 3 сентября предоставит ликвидность банковскому сектору на 59 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму снижаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. За неделю до этого, с 21 по 27 августа, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 32 миллиардов рублей. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 1,103 триллиона рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 30 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 4,619 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя в объеме 3,6 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
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россия, правительство
Банк России, РОССИЯ, правительство
ЦБ обозначил ожидаемый объем ликвидности от правительства
ЦБ: кабмин с 28 августа по 3 сентября предоставит ликвидность на 59 млрд руб
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 28 августа по 3 сентября предоставит ликвидность банковскому сектору на 59 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму снижаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. За неделю до этого, с 21 по 27 августа, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 32 миллиардов рублей.
Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 1,103 триллиона рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 30 миллиардов.
Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 4,619 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя в объеме 3,6 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.