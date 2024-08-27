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Эксперт рассказал, как майнинг сможет помочь в трансграничных расчетах - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как майнинг сможет помочь в трансграничных расчетах
Эксперт рассказал, как майнинг сможет помочь в трансграничных расчетах - 27.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как майнинг сможет помочь в трансграничных расчетах
Промышленный майнинг может обеспечить ликвидность для внешнеэкономической деятельности РФ в размере 1-2% от общих объемов трансграничных расчетов, рассказал РИА | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T19:37+0300
2024-08-27T19:37+0300
криптовалюта
майнинг
промышленный майнинг
трансграничные расчеты
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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Промышленный майнинг может обеспечить ликвидность для внешнеэкономической деятельности РФ в размере 1-2% от общих объемов трансграничных расчетов, рассказал РИА Новости Олег Огиенко из Bit River. "Трансграничные расчеты в криптовалюте — это новая тенденция в мировой финансовой системе и международной торговле в частности. Насколько эффективным будет этот новый для России механизм, покажет время. По прогнозам Ассоциации промышленного майнинга, в которую входит BitRiver, молодая и быстрорастущая отрасль может обеспечить ликвидность для ВЭД в размере 1-2% от общих объемов трансграничных расчетов", — рассказал Огиенко. Он также отметил, что в России принято сбалансированное, прогрессивное законодательство, которое позволит промышленному майнингу усилить позиции в финансовой и технологической сфере. Президент России Владимир Путин 8 августа подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Действующее регулирование запрещает использовать цифровую валюту в расчетах за товары (работы, услуги). Закон вносит изменения, позволяющие использовать криптовалюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности в рамках ЭПР. При этом программой ЭПР должны быть определены права и обязанности участников таких расчетов, а также органов и агентов валютного контроля. Юрист АБ NSP Глеб Бойко пояснил, что в соответствии с новым регулированием у ЦБ появится возможность устанавливать экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций, в том числе для целей обеспечения финансовой стабильности. "В рамках таких режимов возможны отступления от действующего законодательства на условиях, сформулированных ЦБ и другими вовлеченными компетентными органами, например, Росфинмониторингом. ЦБ установит порядок и требования к его участникам в рамках соответствующего экспериментального правового режима, поэтому пока рано говорить о каких-либо конкретных требованиях", — рассказал юрист РИА Новости.
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майнинг, промышленный майнинг, трансграничные расчеты
Криптовалюта, майнинг, промышленный майнинг, трансграничные расчеты
19:37 27.08.2024
 
Эксперт рассказал, как майнинг сможет помочь в трансграничных расчетах

Огиенко: майнинг обеспечит 1-2% от общих объемов трансграничных расчетов ВЭД РФ

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСувенирные монеты
Сувенирные монеты - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
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МОСКВА, 27 авг ПРАЙМ. Промышленный майнинг может обеспечить ликвидность для внешнеэкономической деятельности РФ в размере 1-2% от общих объемов трансграничных расчетов, рассказал РИА Новости Олег Огиенко из Bit River.
"Трансграничные расчеты в криптовалюте — это новая тенденция в мировой финансовой системе и международной торговле в частности. Насколько эффективным будет этот новый для России механизм, покажет время. По прогнозам Ассоциации промышленного майнинга, в которую входит BitRiver, молодая и быстрорастущая отрасль может обеспечить ликвидность для ВЭД в размере 1-2% от общих объемов трансграничных расчетов", — рассказал Огиенко.
Он также отметил, что в России принято сбалансированное, прогрессивное законодательство, которое позволит промышленному майнингу усилить позиции в финансовой и технологической сфере.
Президент России Владимир Путин 8 августа подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР).
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Действующее регулирование запрещает использовать цифровую валюту в расчетах за товары (работы, услуги). Закон вносит изменения, позволяющие использовать криптовалюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности в рамках ЭПР. При этом программой ЭПР должны быть определены права и обязанности участников таких расчетов, а также органов и агентов валютного контроля.
Юрист АБ NSP Глеб Бойко пояснил, что в соответствии с новым регулированием у ЦБ появится возможность устанавливать экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций, в том числе для целей обеспечения финансовой стабильности.
"В рамках таких режимов возможны отступления от действующего законодательства на условиях, сформулированных ЦБ и другими вовлеченными компетентными органами, например, Росфинмониторингом. ЦБ установит порядок и требования к его участникам в рамках соответствующего экспериментального правового режима, поэтому пока рано говорить о каких-либо конкретных требованиях", — рассказал юрист РИА Новости.
 
Криптовалютамайнингпромышленный майнингтрансграничные расчеты
 
 
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