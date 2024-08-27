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Эксперт рассказал, как майнинг сможет помочь в трансграничных расчетах

Эксперт рассказал, как майнинг сможет помочь в трансграничных расчетах - 27.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как майнинг сможет помочь в трансграничных расчетах

Промышленный майнинг может обеспечить ликвидность для внешнеэкономической деятельности РФ в размере 1-2% от общих объемов трансграничных расчетов, рассказал РИА | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T19:37+0300

2024-08-27T19:37+0300

2024-08-27T19:37+0300

криптовалюта

майнинг

промышленный майнинг

трансграничные расчеты

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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Промышленный майнинг может обеспечить ликвидность для внешнеэкономической деятельности РФ в размере 1-2% от общих объемов трансграничных расчетов, рассказал РИА Новости Олег Огиенко из Bit River. "Трансграничные расчеты в криптовалюте — это новая тенденция в мировой финансовой системе и международной торговле в частности. Насколько эффективным будет этот новый для России механизм, покажет время. По прогнозам Ассоциации промышленного майнинга, в которую входит BitRiver, молодая и быстрорастущая отрасль может обеспечить ликвидность для ВЭД в размере 1-2% от общих объемов трансграничных расчетов", — рассказал Огиенко. Он также отметил, что в России принято сбалансированное, прогрессивное законодательство, которое позволит промышленному майнингу усилить позиции в финансовой и технологической сфере. Президент России Владимир Путин 8 августа подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Действующее регулирование запрещает использовать цифровую валюту в расчетах за товары (работы, услуги). Закон вносит изменения, позволяющие использовать криптовалюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности в рамках ЭПР. При этом программой ЭПР должны быть определены права и обязанности участников таких расчетов, а также органов и агентов валютного контроля. Юрист АБ NSP Глеб Бойко пояснил, что в соответствии с новым регулированием у ЦБ появится возможность устанавливать экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций, в том числе для целей обеспечения финансовой стабильности. "В рамках таких режимов возможны отступления от действующего законодательства на условиях, сформулированных ЦБ и другими вовлеченными компетентными органами, например, Росфинмониторингом. ЦБ установит порядок и требования к его участникам в рамках соответствующего экспериментального правового режима, поэтому пока рано говорить о каких-либо конкретных требованиях", — рассказал юрист РИА Новости.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

майнинг, промышленный майнинг, трансграничные расчеты