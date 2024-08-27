https://1prime.ru/20240827/mayning-851162849.html
Эксперт рассказал, как майнинг сможет помочь в трансграничных расчетах
Эксперт рассказал, как майнинг сможет помочь в трансграничных расчетах - 27.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как майнинг сможет помочь в трансграничных расчетах
Промышленный майнинг может обеспечить ликвидность для внешнеэкономической деятельности РФ в размере 1-2% от общих объемов трансграничных расчетов, рассказал РИА | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T19:37+0300
2024-08-27T19:37+0300
2024-08-27T19:37+0300
криптовалюта
майнинг
промышленный майнинг
трансграничные расчеты
https://cdnn.1prime.ru/img/83347/24/833472489_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_f501efe1c36ea9a0dc461d41f66bc538.jpg
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Промышленный майнинг может обеспечить ликвидность для внешнеэкономической деятельности РФ в размере 1-2% от общих объемов трансграничных расчетов, рассказал РИА Новости Олег Огиенко из Bit River. "Трансграничные расчеты в криптовалюте — это новая тенденция в мировой финансовой системе и международной торговле в частности. Насколько эффективным будет этот новый для России механизм, покажет время. По прогнозам Ассоциации промышленного майнинга, в которую входит BitRiver, молодая и быстрорастущая отрасль может обеспечить ликвидность для ВЭД в размере 1-2% от общих объемов трансграничных расчетов", — рассказал Огиенко. Он также отметил, что в России принято сбалансированное, прогрессивное законодательство, которое позволит промышленному майнингу усилить позиции в финансовой и технологической сфере. Президент России Владимир Путин 8 августа подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Действующее регулирование запрещает использовать цифровую валюту в расчетах за товары (работы, услуги). Закон вносит изменения, позволяющие использовать криптовалюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности в рамках ЭПР. При этом программой ЭПР должны быть определены права и обязанности участников таких расчетов, а также органов и агентов валютного контроля. Юрист АБ NSP Глеб Бойко пояснил, что в соответствии с новым регулированием у ЦБ появится возможность устанавливать экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций, в том числе для целей обеспечения финансовой стабильности. "В рамках таких режимов возможны отступления от действующего законодательства на условиях, сформулированных ЦБ и другими вовлеченными компетентными органами, например, Росфинмониторингом. ЦБ установит порядок и требования к его участникам в рамках соответствующего экспериментального правового режима, поэтому пока рано говорить о каких-либо конкретных требованиях", — рассказал юрист РИА Новости.
https://1prime.ru/20240809/kriptomayning-850771411.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83347/24/833472489_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_3d54787736d96c61e2331ce6c99bf5c3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майнинг, промышленный майнинг, трансграничные расчеты
Криптовалюта, майнинг, промышленный майнинг, трансграничные расчеты
Эксперт рассказал, как майнинг сможет помочь в трансграничных расчетах
Огиенко: майнинг обеспечит 1-2% от общих объемов трансграничных расчетов ВЭД РФ
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Промышленный майнинг может обеспечить ликвидность для внешнеэкономической деятельности РФ в размере 1-2% от общих объемов трансграничных расчетов, рассказал РИА Новости Олег Огиенко из Bit River.
"Трансграничные расчеты в криптовалюте — это новая тенденция в мировой финансовой системе и международной торговле в частности. Насколько эффективным будет этот новый для России механизм, покажет время. По прогнозам Ассоциации промышленного майнинга, в которую входит BitRiver, молодая и быстрорастущая отрасль может обеспечить ликвидность для ВЭД в размере 1-2% от общих объемов трансграничных расчетов", — рассказал Огиенко.
Он также отметил, что в России принято сбалансированное, прогрессивное законодательство, которое позволит промышленному майнингу усилить позиции в финансовой и технологической сфере.
Президент России Владимир Путин 8 августа подписал закон, позволяющий с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР).
Эксперты назвали перспективы для бизнеса после принятия закона о майнинге
Действующее регулирование запрещает использовать цифровую валюту в расчетах за товары (работы, услуги). Закон вносит изменения, позволяющие использовать криптовалюту в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности в рамках ЭПР. При этом программой ЭПР должны быть определены права и обязанности участников таких расчетов, а также органов и агентов валютного контроля.
Юрист АБ NSP Глеб Бойко пояснил, что в соответствии с новым регулированием у ЦБ появится возможность устанавливать экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций, в том числе для целей обеспечения финансовой стабильности.
"В рамках таких режимов возможны отступления от действующего законодательства на условиях, сформулированных ЦБ и другими вовлеченными компетентными органами, например, Росфинмониторингом. ЦБ установит порядок и требования к его участникам в рамках соответствующего экспериментального правового режима, поэтому пока рано говорить о каких-либо конкретных требованиях", — рассказал юрист РИА Новости.