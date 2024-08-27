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ВТБ предупредил о мошенниках, представляющихся сотрудниками Госархива

ВТБ предупредил о мошенниках, представляющихся сотрудниками Госархива - 27.08.2024, ПРАЙМ

ВТБ предупредил о мошенниках, представляющихся сотрудниками Госархива

Мошенники стали представляться сотрудниками Госархива для получения от граждан доступа к цифровым сервисам, сообщила пресс-служба ВТБ. | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T10:02+0300

2024-08-27T10:02+0300

2024-08-27T10:02+0300

мошенничество

россия

втб

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Мошенники стали представляться сотрудниками Госархива для получения от граждан доступа к цифровым сервисам, сообщила пресс-служба ВТБ. "Специалисты ВТБ фиксируют всплеск мошеннической активности по схеме, когда преступники представляются сотрудниками Госархива. Жертву в телефонной беседе убеждают в наличии неполученных старых писем, направляют проверочный код из смс и таким способом получают доступ к цифровым сервисам клиента", - сообщила пресс-служба кредитной организации. В банке отмечают, что мошенники в новой схеме сразу усыпляют бдительность пользователя, используя не имеющую отношения к деньгам государственную организацию. От имени сотрудника Госархива они сообщают, что хотят отправить адресату невостребованные письма, но все данные об отправителях утеряны, и предлагают получить письма в удобном отделении МФЦ или "Почты России" и выбрать дату, время для онлайн-записи, чтобы клиент не ждал свою очередь. Затем на мобильный телефон жертвы приходит смс с цифровым кодом - мошенники просят озвучить его и торопят собеседника. Как только жертва сообщает такие данные, аферисты могут легко получить доступ к цифровым сервисам, включая "Госуслуги" и онлайн-банк, и вывести деньги или оформить кредиты, рассказали в банке. "Звонок от представителя Госархива вряд ли покажется кому-то опасным, именно поэтому мошенники выбирают облик максимально удаленного от финансов и денег сервиса. В данном случае может прийти на помощь определитель номера, который показывает полезные звонки из реальных ведомств, а также отмечает мошенников и спам уже во время входящего вызова. Особенно это полезно для людей, которые мало знают о цифровой безопасности и рассчитывают на дополнительную защиту", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова. ВТБ также рекомендует не забывать, что аферисты могут переписываться от имени друзей, коллег и близких, а также звонить от имени ведомств, правоохранительных органов и социальных организаций.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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