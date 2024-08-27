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Раскрыто, какую среднюю пенсию получают военные в России
Раскрыто, какую среднюю пенсию получают военные в России - 27.08.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, какую среднюю пенсию получают военные в России
На сегодняшний день российские военные получают среднюю пенсию в 41 тысячу рублей, сообщил агентству РИА Новости доктор юридических наук, декан факультета права | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T06:03+0300
2024-08-27T06:03+0300
2024-08-27T06:03+0300
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. На сегодняшний день российские военные получают среднюю пенсию в 41 тысячу рублей, сообщил агентству РИА Новости доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Эксперт упомянул, что получателями военной пенсии на сегодня являются 2,7 миллиона человек. По словам Виноградова, с 1 октября размер денежного довольствия, из которого происходит исчисление пенсии военным и приравненным к ним лицам, проиндексируют с запланированного 89,32 процента до 89,83.Эксперт подчеркнул, что призывники получают военную пенсию только в случае наступления инвалидности по ранее озвученным условиям, а для контрактников военная пенсию пенсия рассчитывается исходя из стажа, оклада и др.
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россия
Раскрыто, какую среднюю пенсию получают военные в России
Эксперт: средняя военная пенсия в России составляет 41 тысячу рублей
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. На сегодняшний день российские военные получают среднюю пенсию в 41 тысячу рублей, сообщил агентству РИА Новости доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Эксперт упомянул, что получателями военной пенсии на сегодня являются 2,7 миллиона человек.
По словам Виноградова, с 1 октября размер денежного довольствия, из которого происходит исчисление пенсии военным и приравненным к ним лицам, проиндексируют с запланированного 89,32 процента до 89,83.
Эксперт подчеркнул, что призывники получают военную пенсию только в случае наступления инвалидности по ранее озвученным условиям, а для контрактников военная пенсию пенсия рассчитывается исходя из стажа, оклада и др.
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