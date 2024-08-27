https://1prime.ru/20240827/pensiya-851139165.html

Раскрыто, какую среднюю пенсию получают военные в России

Раскрыто, какую среднюю пенсию получают военные в России - 27.08.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, какую среднюю пенсию получают военные в России

На сегодняшний день российские военные получают среднюю пенсию в 41 тысячу рублей, сообщил агентству РИА Новости доктор юридических наук, декан факультета права | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T06:03+0300

2024-08-27T06:03+0300

2024-08-27T06:03+0300

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84108/83/841088324_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_65be716c9f81d48e9f61c0b224b2f33d.jpg

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. На сегодняшний день российские военные получают среднюю пенсию в 41 тысячу рублей, сообщил агентству РИА Новости доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Эксперт упомянул, что получателями военной пенсии на сегодня являются 2,7 миллиона человек. По словам Виноградова, с 1 октября размер денежного довольствия, из которого происходит исчисление пенсии военным и приравненным к ним лицам, проиндексируют с запланированного 89,32 процента до 89,83.Эксперт подчеркнул, что призывники получают военную пенсию только в случае наступления инвалидности по ранее озвученным условиям, а для контрактников военная пенсию пенсия рассчитывается исходя из стажа, оклада и др.

https://1prime.ru/20240826/pensiya-851115141.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия