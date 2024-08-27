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Жадным "медведям" дали по лапам

Жадным "медведям" дали по лапам - 27.08.2024, ПРАЙМ

Жадным "медведям" дали по лапам

В понедельник, 26 августа, рублевые пары продемонстрировали разнонаправленную динамику. Рубль продолжил сдавать позиции к недружественным валютам, но при этом... | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T08:33+0300

2024-08-27T08:33+0300

2024-08-27T08:33+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. В понедельник, 26 августа, рублевые пары продемонстрировали разнонаправленную динамику. Рубль продолжил сдавать позиции к недружественным валютам, но при этом укрепился по отношению к юаню.Пара доллар/рубль повысилась на 0,47%, достигнув отметки 90,23 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы: доллар - 91,7745 рубля, евро - 102,4927 рубля.Укрепление рубля обусловлено комплексом факторов, включая приближение пика налоговых выплат, рост цен на нефть, ослабление доллара США и жесткую монетарную политику Центрального банка России. Поскольку российские компании все чаще рассчитываются в национальных валютах, падение юаня может быть связано с продажами экспортеров. Стоит отметить, что доля китайского юаня в международных расчетах продолжает расти. В июле она достигла рекордных 4,74% по сравнению с 4,61% в июне, что свидетельствует о растущей популярности китайской валюты в международных операциях. В области торговли юань уже держит 6% рынка, уступая только доллару США, и второй месяц подряд обгоняет евро. На нефтяном рынке наблюдается устойчивый рост цен. Стоимость барреля нефти марки Brent достигла отметки около 81,54 доллара, продолжая расти третий день подряд. Основным драйвером роста стало приостановление добычи и экспорта нефти в Ливии, что вызвало новые опасения по поводу поставок. Восточное правительство Ливии в Бенгази объявило о прекращении добычи и экспорта нефти из-за внутриполитического спора. Учитывая, что Ливия производит около 1,2 миллиона баррелей в день, эта ситуация значительно повлияла на мировой рынок нефти. Дополнительную поддержку ценам на нефть оказывают ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США на предстоящем сентябрьском заседании 18 сентября. Низкие процентные ставки традиционно поддерживают цены на нефть, так как они снижают стоимость заимствований, что может стимулировать экономическую активность и спрос на нефть. Однако рост цен на "черное золото" может быть ограничен из-за ситуации в Китае. Импорт нефти в Китае в июле снизился на 12% по сравнению с июнем и на 3% по сравнению с июлем 2023 года, что вызывает опасения относительно экономического здоровья страны и будущего спроса на нефть. Геополитическая напряженность и нестабильность цен на нефть продолжают оказывать давление на рубль. Хотя до конца месяца ожидается относительная стабильность российской валюты, по прогнозам BitRiver, в сентябре ее курс может ослабнуть до 93,50 рубля за доллар из-за увеличения валютных интервенций и экономических факторов. Тем не менее, чрезмерного ослабления рубля не ожидается, так как границы рублевых пар контролирует Центральный банк России. На торгах во вторник, 27 августа, в Азии баррель Brent торгуется на уровне 81,22 доллара. После преодоления уровня 80,40 доллара ожидается продолжение роста до 83,75 доллара. До пика налоговых платежей по доллару ожидаются колебания курса около 90 рублей. Таким образом, текущая ситуация на валютном и нефтяном рынках остается сложной и многофакторной, требующей пристального внимания к геополитическим событиям и экономическим показателям России и западных стран. Индекс Мосбиржи вырос на 3,80%, до 2763,75 п., РТС - на 3,61%, до 948,67 п. Основной фактор роста - закрытие лазейки для нерезидентов, которая создавала дополнительное предложение акций на рынке. Полагаю, что это была реакция на саму новость, но технический фактор остался "медвежий". Отскок был резкий, в результате чего образовался гэп. Если значение индекса остается выше уровня 2690 п., то откажусь от дальнейшего падения индекса.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций