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Самый сильный рост за два года - 27.08.2024, ПРАЙМ
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Самый сильный рост за два года
Самый сильный рост за два года - 27.08.2024, ПРАЙМ
Самый сильный рост за два года
Индекс Мосбиржи взлетел почти на 5%, закрытие вечерки над 2785 п. Такого ралли не было с апреля 2022г. По позитивной тенденции сегодня бенчмарк может... | 27.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-27T09:26+0300
2024-08-27T09:26+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851141401.jpg?1724740018
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи взлетел почти на 5%, закрытие вечерки над 2785 п. Такого ралли не было с апреля 2022г. По позитивной тенденции сегодня бенчмарк может протестировать знаковые 2800 п. Лишь после закрепления над сопротивлением можно будет говорить о полном сломе негативной тенденции и начале восстановления изрядно похудевшего за последние 3 месяца рынка акций.Сильнее рынка — акции газовиков: бумаги НОВАТЭКа +9,3%, а Газпром +8,6%. Это лучшая динамика на всем рынке на рекордных оборотах. Суммарно наторговали в двух акциях почти на 30 млрд руб. ЦБ прикрыл лазейку для недружественных нерезидентов, что ранее продавали бумаги, и теперь фактора давления на курсы акций нет. Перспективные таргеты на 15–30% выше текущих.Слабее рынка — вновь Мечел. Акции не стали отыгрывать общерыночный оптимизм и опять снизились. Курсы префов и обычки остаются на двухлетних минимумах, но перепроданность чрезмерная — спекулятивный высокий отскок не снимается с повестки.А рубль вновь укрепился до максимумов за два месяца — юань падал к 11,62. Тенденция может сохраниться вплоть до нижней границы летнего боковика: 12–11,5. В долларе и евро не все так позитивно — курсы 91,8 и 102,5 отражают временный дефицит ликвидности инвалют на внебиржевом рынке; но вскоре все должно стабилизироваться и там.
ПРАЙМ
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2024
Михаил Зельцер
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, мосбиржа
Мнения аналитиков, российский рынок акций, Мосбиржа
09:26 27.08.2024
 

Самый сильный рост за два года

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи взлетел почти на 5%, закрытие вечерки над 2785 п. Такого ралли не было с апреля 2022г. По позитивной тенденции сегодня бенчмарк может протестировать знаковые 2800 п. Лишь после закрепления над сопротивлением можно будет говорить о полном сломе негативной тенденции и начале восстановления изрядно похудевшего за последние 3 месяца рынка акций.
Сильнее рынка — акции газовиков: бумаги НОВАТЭКа +9,3%, а Газпром +8,6%. Это лучшая динамика на всем рынке на рекордных оборотах. Суммарно наторговали в двух акциях почти на 30 млрд руб. ЦБ прикрыл лазейку для недружественных нерезидентов, что ранее продавали бумаги, и теперь фактора давления на курсы акций нет. Перспективные таргеты на 15–30% выше текущих.
Слабее рынка — вновь Мечел. Акции не стали отыгрывать общерыночный оптимизм и опять снизились. Курсы префов и обычки остаются на двухлетних минимумах, но перепроданность чрезмерная — спекулятивный высокий отскок не снимается с повестки.
А рубль вновь укрепился до максимумов за два месяца — юань падал к 11,62. Тенденция может сохраниться вплоть до нижней границы летнего боковика: 12–11,5. В долларе и евро не все так позитивно — курсы 91,8 и 102,5 отражают временный дефицит ликвидности инвалют на внебиржевом рынке; но вскоре все должно стабилизироваться и там.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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Мнения аналитиковроссийский рынок акцийМосбиржа
 
 
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