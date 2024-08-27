Самый сильный рост за два года

МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи взлетел почти на 5%, закрытие вечерки над 2785 п. Такого ралли не было с апреля 2022г. По позитивной тенденции сегодня бенчмарк может протестировать знаковые 2800 п. Лишь после закрепления над сопротивлением можно будет говорить о полном сломе негативной тенденции и начале восстановления изрядно похудевшего за последние 3 месяца рынка акций.Сильнее рынка — акции газовиков: бумаги НОВАТЭКа +9,3%, а Газпром +8,6%. Это лучшая динамика на всем рынке на рекордных оборотах. Суммарно наторговали в двух акциях почти на 30 млрд руб. ЦБ прикрыл лазейку для недружественных нерезидентов, что ранее продавали бумаги, и теперь фактора давления на курсы акций нет. Перспективные таргеты на 15–30% выше текущих.Слабее рынка — вновь Мечел. Акции не стали отыгрывать общерыночный оптимизм и опять снизились. Курсы префов и обычки остаются на двухлетних минимумах, но перепроданность чрезмерная — спекулятивный высокий отскок не снимается с повестки.А рубль вновь укрепился до максимумов за два месяца — юань падал к 11,62. Тенденция может сохраниться вплоть до нижней границы летнего боковика: 12–11,5. В долларе и евро не все так позитивно — курсы 91,8 и 102,5 отражают временный дефицит ликвидности инвалют на внебиржевом рынке; но вскоре все должно стабилизироваться и там.
МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи взлетел почти на 5%, закрытие вечерки над 2785 п. Такого ралли не было с апреля 2022г. По позитивной тенденции сегодня бенчмарк может протестировать знаковые 2800 п. Лишь после закрепления над сопротивлением можно будет говорить о полном сломе негативной тенденции и начале восстановления изрядно похудевшего за последние 3 месяца рынка акций.
Сильнее рынка — акции газовиков: бумаги НОВАТЭКа +9,3%, а Газпром +8,6%. Это лучшая динамика на всем рынке на рекордных оборотах. Суммарно наторговали в двух акциях почти на 30 млрд руб. ЦБ прикрыл лазейку для недружественных нерезидентов, что ранее продавали бумаги, и теперь фактора давления на курсы акций нет. Перспективные таргеты на 15–30% выше текущих.
Слабее рынка — вновь Мечел. Акции не стали отыгрывать общерыночный оптимизм и опять снизились. Курсы префов и обычки остаются на двухлетних минимумах, но перепроданность чрезмерная — спекулятивный высокий отскок не снимается с повестки.
А рубль вновь укрепился до максимумов за два месяца — юань падал к 11,62. Тенденция может сохраниться вплоть до нижней границы летнего боковика: 12–11,5. В долларе и евро не все так позитивно — курсы 91,8 и 102,5 отражают временный дефицит ликвидности инвалют на внебиржевом рынке; но вскоре все должно стабилизироваться и там.
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