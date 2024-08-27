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Медведев высказался о преступной деятельности в Telegram

Медведев высказался о преступной деятельности в Telegram - 27.08.2024, ПРАЙМ

Медведев высказался о преступной деятельности в Telegram

Наличие преступной деятельности в Telegram не означает, что она была одобрена основателем мессенджера Павлом Дуровым, заявил заместитель председателя Совбеза РФ | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T20:13+0300

2024-08-27T20:13+0300

2024-08-27T20:13+0300

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МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Наличие преступной деятельности в Telegram не означает, что она была одобрена основателем мессенджера Павлом Дуровым, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, напомнив, что у России также были претензии к Telegram. Медведев в ходе общения с участниками СВО - кандидатами от партии "Едина Россия" на выборах разного уровня отметил, что в Telegram имела место "преступная активность". Он отметил, что возникает вопрос: несет ли создатель платформы ответственность за это. Он должен регулировать контент, но это не означает, что все это делается с его одобрения. Это вызывает вопросы.. Зампред совбеза РФ заявил, что мессенджером Telegram пользуется большое количество россиян, в том числе и в зоне СВО. Кроме того, Медведев напомнил, что противники РФ в украинском конфликте отмечали, что не могут отследить коммуникацию российских военных в мессенджере. Кроме того, Медведев отметил Telegram как платформу, которая позволяет России публиковать материалы и доводить их до сведения "рядового украинца", демонстрируя, что "все несколько иначе, чем показывают по телевизору" на Украине. 24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Прокуратура сообщила, что его задержали для допроса в рамках возбужденного 8 июля дела в отношении неназванного лица по подозрению в 12 преступлениях. Также французские власти расследуют его причастность к сокрытию информации о детской порнографии и торговле наркотиками в сети. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок его содержания под стражей истекает 28 августа в 21.00 мск. Задержание Дурова вызвало критику в разных странах. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что это не политическое решение. Он пообещал, что решение о судьбе бизнесмена примут судьи.

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