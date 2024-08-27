https://1prime.ru/20240827/ukraina-851144059.html

Критическая cитуация. В ЕС испугались из-за авантюрного плана по Украине

Критическая cитуация. В ЕС испугались из-за авантюрного плана по Украине - 27.08.2024, ПРАЙМ

Критическая cитуация. В ЕС испугались из-за авантюрного плана по Украине

Европейский союз предупредил о критической угрозе для иностранных инструкторов в Украине говорится в материале немецкого портала Welt. | 27.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-27T10:28+0300

2024-08-27T10:28+0300

2024-08-27T10:28+0300

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МОСКВА, 27 авг - ПРАЙМ. Европейский союз предупредил о критической угрозе для иностранных инструкторов в Украине говорится в материале немецкого портала Welt."В случае обучения на украинской территории общая ситуация с угрозами для солдат ЕС станет "критической", — сказано в материале.Отмечается, что Россия может атаковать любую часть Украины с помощью баллистических ракет и беспилотников, представляя риск для иностранных инструкторов.Кроме того, солдаты ЕС могут быть восприняты Россией как активные участники конфликта, что может вызвать непредсказуемую реакцию. На фоне массированного удара ВС России по объектам на Украине дипломатическая служба ЕС призвала к осторожности и дальнейшему обсуждению отправки инструкторов на Украину.Россия считает поставки оружия в Украину препятствием для урегулирования конфликта и считает, что это негативно сказывается на переговорах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и НАТО активно вовлечены в конфликт не только путем поставки оружия, но и обучения украинских солдат.

https://1prime.ru/20240823/konflikt-851085027.html

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