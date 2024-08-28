Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевые цены на газ в Европе стабилизируются на $450 за тысячу кубометров - 28.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240828/gaz-851183827.html
Биржевые цены на газ в Европе стабилизируются на $450 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе стабилизируются на $450 за тысячу кубометров - 28.08.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе стабилизируются на $450 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе в среду стабильны у отметки 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T17:08+0300
2024-08-28T17:08+0300
рынки
газ
биржа ice
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_0:140:2400:1490_1920x0_80_0_0_3aa14fb2143332e338e20c7631abdf80.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду стабильны у отметки 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 446,2 доллара (-0,1%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 16.20 мск их стоимость составляет 447,2 доллара (+0,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 446,6 доллара за тысячу кубометров. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Официальный представитель компании Сергей Куприянов отмечал, что события в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ, был зафиксирован годовой пик биржевых цен, и в связи с этим возникает вопрос, кому это выгодно. Средние котировки в прошлом году составили около 460 долларов за тысячу кубометров газа. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года, самого начала газового кризиса в Европе. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов, а в августе достигала годового максимума – 450 долларов.
https://1prime.ru/20240828/gaz-851178007.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_61577d6104dabce1dc27d5a01c88fbef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, газ, биржа ice
Рынки, Газ, Биржа ICE
17:08 28.08.2024
 
Биржевые цены на газ в Европе стабилизируются на $450 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе стабилизируются на $450 за тысячу кубометров

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду стабильны у отметки 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 446,2 доллара (-0,1%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 16.20 мск их стоимость составляет 447,2 доллара (+0,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 446,6 доллара за тысячу кубометров.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Флаг Швейцарии - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
Швейцария может значительно сократить потребление газа зимой
14:20
Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Официальный представитель компании Сергей Куприянов отмечал, что события в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ, был зафиксирован годовой пик биржевых цен, и в связи с этим возникает вопрос, кому это выгодно.
Средние котировки в прошлом году составили около 460 долларов за тысячу кубометров газа. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года, самого начала газового кризиса в Европе. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов, а в августе достигала годового максимума – 450 долларов.
 
РынкиГазБиржа ICE
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала