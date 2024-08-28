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Биржевые цены на газ в Европе стабилизируются на $450 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе стабилизируются на $450 за тысячу кубометров - 28.08.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе стабилизируются на $450 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе в среду стабильны у отметки 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T17:08+0300

2024-08-28T17:08+0300

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду стабильны у отметки 450 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 446,2 доллара (-0,1%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 16.20 мск их стоимость составляет 447,2 доллара (+0,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 446,6 доллара за тысячу кубометров. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Официальный представитель компании Сергей Куприянов отмечал, что события в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ, был зафиксирован годовой пик биржевых цен, и в связи с этим возникает вопрос, кому это выгодно. Средние котировки в прошлом году составили около 460 долларов за тысячу кубометров газа. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года, самого начала газового кризиса в Европе. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов, а в августе достигала годового максимума – 450 долларов.

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рынки, газ, биржа ice