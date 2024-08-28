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В Курской области создадут аварийный резерв для электроснабжения
В Курской области создадут аварийный резерв для электроснабжения - 28.08.2024, ПРАЙМ
В Курской области создадут аварийный резерв для электроснабжения
Создан аварийный резерв необходимого оборудования для своевременного восстановления электроснабжения в Курской области, об этом сообщил глава Минэнерго РФ... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T14:38+0300
2024-08-28T14:38+0300
2024-08-28T14:38+0300
россия
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Создан аварийный резерв необходимого оборудования для своевременного восстановления электроснабжения в Курской области, об этом сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев на встрече с врио губернатора Алексеем Смирновым, где обсуждался вопрос снабжения электроэнергией жителей области. Министр отметил, что Минэнерго держит на особом контроле вопрос минимизации аварийных ситуаций и оперативного реагирования на них. "Кроме того, по решению правительства РФ в регионе сформирован аварийный резерв необходимого оборудования для своевременного восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении. "Вопросы, связанные с обеспечением электроэнергии, находятся под моим личным контролем, так как это, в первую очередь, обеспечивает и качество жизни, и безопасность наших жителей" - приводятся также в сообщении слова главы Минэнерго России.
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россия
В Курской области создадут аварийный резерв для электроснабжения
Минэнерго: в Курской области будет создан аварийный резерв для электроснабжения
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Создан аварийный резерв необходимого оборудования для своевременного восстановления электроснабжения в Курской области, об этом сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев на встрече с врио губернатора Алексеем Смирновым, где обсуждался вопрос снабжения электроэнергией жителей области.
Министр отметил, что Минэнерго держит на особом контроле вопрос минимизации аварийных ситуаций и оперативного реагирования на них.
"Кроме того, по решению правительства РФ в регионе сформирован аварийный резерв необходимого оборудования для своевременного восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении.
"Вопросы, связанные с обеспечением электроэнергии, находятся под моим личным контролем, так как это, в первую очередь, обеспечивает и качество жизни, и безопасность наших жителей" - приводятся также в сообщении слова главы Минэнерго России.
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