https://1prime.ru/20240828/perevody-851190326.html

Freedom Bank приостановил переводы через "Золотую корону"

Freedom Bank приостановил переводы через "Золотую корону" - 28.08.2024, ПРАЙМ

Freedom Bank приостановил переводы через "Золотую корону"

Freedom Bank ограничил денежные переводы через российскую платежную систему "Золотая корона", сообщает Forbes Kazakhstan со ссылкой на пресс-службу финансового... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T23:33+0300

2024-08-28T23:33+0300

2024-08-28T23:33+0300

экономика

казахстан

банк

золотая корона

переводы

https://cdnn.1prime.ru/img/83588/11/835881163_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_42633edb19d622e1ff1ca6622ba7ae4d.jpg

МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Freedom Bank ограничил денежные переводы через российскую платежную систему "Золотая корона", сообщает Forbes Kazakhstan со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.В банке пояснили, что ожидают дополнительную информацию от "Золотой короны" в целях проведения анализа, по результатам которого "будет принято решение о дальнейших шагах".23 августа разработчик "Золотой короны" компания "Центр финансовых технологий" попала под санкции Министерства финансов США. Однако саму платёжную систему в санкционный список не включили.На следующий день после этого крупный грузинский банк Bank of Georgia столкнулся с техническими проблемами при осуществлении денежных переводов через систему "Золотая корона".В марте 2023 года пресс-служба "Золотой короны" сообщила, что платежная система временно не может проводить трансграничные переводы с карт некоторых российских банков. Причиной этого был назван риск нарушения санкционного режима других стран. В частности, возникли сложности с переводами с карт "Тинькофф", "Сбербанка" и Альфа-банка.

https://1prime.ru/20240822/bank-851063716.html

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

казахстан, банк, золотая корона, переводы