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Freedom Bank приостановил переводы через "Золотую корону" - 28.08.2024, ПРАЙМ
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Freedom Bank приостановил переводы через "Золотую корону"
Freedom Bank приостановил переводы через "Золотую корону" - 28.08.2024, ПРАЙМ
Freedom Bank приостановил переводы через "Золотую корону"
Freedom Bank ограничил денежные переводы через российскую платежную систему "Золотая корона", сообщает Forbes Kazakhstan со ссылкой на пресс-службу финансового... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T23:33+0300
2024-08-28T23:33+0300
экономика
казахстан
банк
золотая корона
переводы
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Freedom Bank ограничил денежные переводы через российскую платежную систему "Золотая корона", сообщает Forbes Kazakhstan со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.В банке пояснили, что ожидают дополнительную информацию от "Золотой короны" в целях проведения анализа, по результатам которого "будет принято решение о дальнейших шагах".23 августа разработчик "Золотой короны" компания "Центр финансовых технологий" попала под санкции Министерства финансов США. Однако саму платёжную систему в санкционный список не включили.На следующий день после этого крупный грузинский банк Bank of Georgia столкнулся с техническими проблемами при осуществлении денежных переводов через систему "Золотая корона".В марте 2023 года пресс-служба "Золотой короны" сообщила, что платежная система временно не может проводить трансграничные переводы с карт некоторых российских банков. Причиной этого был назван риск нарушения санкционного режима других стран. В частности, возникли сложности с переводами с карт "Тинькофф", "Сбербанка" и Альфа-банка.
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казахстан, банк, золотая корона, переводы
Экономика, КАЗАХСТАН, банк, Золотая корона, переводы
23:33 28.08.2024
 
Freedom Bank приостановил переводы через "Золотую корону"

Казахстанский Freedom Bank приостановил переводы через "Золотую корону"

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк"Золотая корона"
Золотая корона - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Freedom Bank ограничил денежные переводы через российскую платежную систему "Золотая корона", сообщает Forbes Kazakhstan со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.
В банке пояснили, что ожидают дополнительную информацию от "Золотой короны" в целях проведения анализа, по результатам которого "будет принято решение о дальнейших шагах".
23 августа разработчик "Золотой короны" компания "Центр финансовых технологий" попала под санкции Министерства финансов США. Однако саму платёжную систему в санкционный список не включили.
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На следующий день после этого крупный грузинский банк Bank of Georgia столкнулся с техническими проблемами при осуществлении денежных переводов через систему "Золотая корона".
В марте 2023 года пресс-служба "Золотой короны" сообщила, что платежная система временно не может проводить трансграничные переводы с карт некоторых российских банков. Причиной этого был назван риск нарушения санкционного режима других стран. В частности, возникли сложности с переводами с карт "Тинькофф", "Сбербанка" и Альфа-банка.
 
ЭкономикаКАЗАХСТАНбанкЗолотая коронапереводы
 
 
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