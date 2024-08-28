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В России могут расширить маркировку на переработанную пищевую продукцию - 28.08.2024, ПРАЙМ
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В России могут расширить маркировку на переработанную пищевую продукцию
В России могут расширить маркировку на переработанную пищевую продукцию - 28.08.2024, ПРАЙМ
В России могут расширить маркировку на переработанную пищевую продукцию
Общественный совет при Роспотребнадзоре предлагает расширить обязательную маркировку на всю переработанную пищевую продукцию, приоритетно на овощные, рыбные и... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T13:12+0300
2024-08-28T13:12+0300
россия
роспотребнадзор
маркировка товаров
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Общественный совет при Роспотребнадзоре предлагает расширить обязательную маркировку на всю переработанную пищевую продукцию, приоритетно на овощные, рыбные и мясные консервы, это поможет предотвратить вспышки инфекционных заболеваний, например, ботулизма, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Общественный совет при Роспотребнадзоре и Консультативный совет по защите прав потребителей рассмотрели предложения, направленные на предотвращение вспышек инфекционных заболеваний, в связи с ситуацией по ботулизму. "На заседании предложено, в том числе, расширить обязательную маркировку средствами идентификации на всю переработанную пищевую продукцию, приоритетно - на овощные, рыбные, мясные консервы", - говорится в сообщении. Введение обязательной маркировки должно снизить риск нахождения в обороте небезопасной продукции, поскольку это предполагает передачу в государственную информационную систему данных о производителях, произведенных ими объемах продукции и ее поступлении в конкретные торговые точки, уточнили в пресс-службе. Таким образом, при выявлении экземпляра или партии опасной продукции у контролирующих органов будет вся необходимая информация для принятия срочных мер, направленных на сохранение здоровья потребителей, отметили в ведомстве. По информации Минздрава, с 15 июня за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались.
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россия, роспотребнадзор, маркировка товаров
РОССИЯ, Роспотребнадзор, маркировка товаров
13:12 28.08.2024
 
В России могут расширить маркировку на переработанную пищевую продукцию

Роспотребнадзор: в РФ введут маркировку на всю переработанную пищевую продукцию

© Официальный сайт РоспотребнадзораРоспотребнадзор
Роспотребнадзор
© Официальный сайт Роспотребнадзора
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Общественный совет при Роспотребнадзоре предлагает расширить обязательную маркировку на всю переработанную пищевую продукцию, приоритетно на овощные, рыбные и мясные консервы, это поможет предотвратить вспышки инфекционных заболеваний, например, ботулизма, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Общественный совет при Роспотребнадзоре и Консультативный совет по защите прав потребителей рассмотрели предложения, направленные на предотвращение вспышек инфекционных заболеваний, в связи с ситуацией по ботулизму.
"На заседании предложено, в том числе, расширить обязательную маркировку средствами идентификации на всю переработанную пищевую продукцию, приоритетно - на овощные, рыбные, мясные консервы", - говорится в сообщении.
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Введение обязательной маркировки должно снизить риск нахождения в обороте небезопасной продукции, поскольку это предполагает передачу в государственную информационную систему данных о производителях, произведенных ими объемах продукции и ее поступлении в конкретные торговые точки, уточнили в пресс-службе.
Таким образом, при выявлении экземпляра или партии опасной продукции у контролирующих органов будет вся необходимая информация для принятия срочных мер, направленных на сохранение здоровья потребителей, отметили в ведомстве.
По информации Минздрава, с 15 июня за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались.
 
РОССИЯРоспотребнадзормаркировка товаров
 
 
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