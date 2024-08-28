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В России могут расширить маркировку на переработанную пищевую продукцию

В России могут расширить маркировку на переработанную пищевую продукцию - 28.08.2024, ПРАЙМ

В России могут расширить маркировку на переработанную пищевую продукцию

Общественный совет при Роспотребнадзоре предлагает расширить обязательную маркировку на всю переработанную пищевую продукцию, приоритетно на овощные, рыбные и... | 28.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-28T13:12+0300

2024-08-28T13:12+0300

2024-08-28T13:12+0300

россия

роспотребнадзор

маркировка товаров

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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Общественный совет при Роспотребнадзоре предлагает расширить обязательную маркировку на всю переработанную пищевую продукцию, приоритетно на овощные, рыбные и мясные консервы, это поможет предотвратить вспышки инфекционных заболеваний, например, ботулизма, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Общественный совет при Роспотребнадзоре и Консультативный совет по защите прав потребителей рассмотрели предложения, направленные на предотвращение вспышек инфекционных заболеваний, в связи с ситуацией по ботулизму. "На заседании предложено, в том числе, расширить обязательную маркировку средствами идентификации на всю переработанную пищевую продукцию, приоритетно - на овощные, рыбные, мясные консервы", - говорится в сообщении. Введение обязательной маркировки должно снизить риск нахождения в обороте небезопасной продукции, поскольку это предполагает передачу в государственную информационную систему данных о производителях, произведенных ими объемах продукции и ее поступлении в конкретные торговые точки, уточнили в пресс-службе. Таким образом, при выявлении экземпляра или партии опасной продукции у контролирующих органов будет вся необходимая информация для принятия срочных мер, направленных на сохранение здоровья потребителей, отметили в ведомстве. По информации Минздрава, с 15 июня за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались.

https://1prime.ru/20240826/markirovka-851136569.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роспотребнадзор, маркировка товаров