Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Живут не по средствам. Китай опять подложил миру свинью - 28.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240828/puzyr-851173759.html
Живут не по средствам. Китай опять подложил миру свинью
Живут не по средствам. Китай опять подложил миру свинью - 28.08.2024, ПРАЙМ
Живут не по средствам. Китай опять подложил миру свинью
Реализация планов Китая по выпуску государственных облигаций на миллиарды долларов до конца 2024 года может привести к лопнувшему “пузырю” на казначейском рынке | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T12:42+0300
2024-08-28T12:42+0300
экономика
китай
цб китая
пузырь
гособлигации
контроль доходности гособлигаций
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84134/90/841349039_0:39:1920:1119_1920x0_80_0_0_897325da63bb0115738290379bec8062.jpg
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Реализация планов Китая по выпуску государственных облигаций на миллиарды долларов до конца 2024 года может привести к лопнувшему “пузырю” на казначейском рынке страны, рассказали близкие к китайскому ЦБ источники. Об этом сообщает издание Financial Times.Это связано с резко увеличившимся спросом, обусловившим рост цен на 10-летние гособлигации Китая. Это, в свою очередь, привело к снижению доходности ниже 2,2% и заставило Народный банк Китая предупредить об угрозе финансовой стабильности.Официальные данные и сообщения государственных СМИ указывают на то, что по состоянию на июль правительству еще предстояло выпустить чуть более половины запланированной на 2024 год квоты сверхдлинных гособлигаций местных органов власти и специальных гособлигаций центрального правительства. В общей сложности их стоимость должна была составить около 2,68 трлн юаней ($376 млрд).“Когда в конце года в связи с бюджетными потребностями, произойдет всплеск эмиссии гособлигаций и местных органов власти, объем выпуска достигнет триллионов долларов. Вероятность существенного снижения доходности очень высока”, - подчеркнул один из источников, близких к ЦБ. Замедление экономического роста в Китае привело к увеличению выпуска облигаций в последние несколько лет.Несмотря на запланированное увеличение выпуска, неблагоприятные экономические перспективы и слабый фондовый рынок побудили инвесторов, включая китайские банки, вкладываться в государственные облигации, что вызвало опасения у регулирующих органов. Доходность 10-летних облигаций достигла в этом месяце рекордно низкого уровня закрытия в 2,12%. “Доходность долгосрочных государственных облигаций вышла за разумные пределы и демонстрирует тенденцию к некоторому образованию пузыря”, - заявил Сюй Чжун, заместитель генерального секретаря Национальной ассоциации институциональных инвесторов финансового рынка (NAFMII) в интервью газете The Financial News.
https://1prime.ru/20240828/t-bank-851173358.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84134/90/841349039_188:0:1732:1158_1920x0_80_0_0_89c658847dbb3460a44c8990acf8e6aa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, цб китая, пузырь, гособлигации, контроль доходности гособлигаций, банки
Экономика, КИТАЙ, ЦБ Китая, Пузырь, гособлигации, контроль доходности гособлигаций, Банки
12:42 28.08.2024
 
Живут не по средствам. Китай опять подложил миру свинью

FT: выпуск гособлигаций на миллиарды долларов может привести к лопнувшему "пузырю"

© Фото : PBCЗдание центрального банка Китая, Пекин
Здание центрального банка Китая, Пекин - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© Фото : PBC
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Реализация планов Китая по выпуску государственных облигаций на миллиарды долларов до конца 2024 года может привести к лопнувшему “пузырю” на казначейском рынке страны, рассказали близкие к китайскому ЦБ источники. Об этом сообщает издание Financial Times.
Это связано с резко увеличившимся спросом, обусловившим рост цен на 10-летние гособлигации Китая. Это, в свою очередь, привело к снижению доходности ниже 2,2% и заставило Народный банк Китая предупредить об угрозе финансовой стабильности.
Официальные данные и сообщения государственных СМИ указывают на то, что по состоянию на июль правительству еще предстояло выпустить чуть более половины запланированной на 2024 год квоты сверхдлинных гособлигаций местных органов власти и специальных гособлигаций центрального правительства. В общей сложности их стоимость должна была составить около 2,68 трлн юаней ($376 млрд).
“Когда в конце года в связи с бюджетными потребностями, произойдет всплеск эмиссии гособлигаций и местных органов власти, объем выпуска достигнет триллионов долларов. Вероятность существенного снижения доходности очень высока”, - подчеркнул один из источников, близких к ЦБ.
Логотип Тинькофф банка на Петербургском международном экономическом форуме - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
Т-Банк планирует увеличить число пользователей аналога Miro до конца года
12:18
Замедление экономического роста в Китае привело к увеличению выпуска облигаций в последние несколько лет.
Несмотря на запланированное увеличение выпуска, неблагоприятные экономические перспективы и слабый фондовый рынок побудили инвесторов, включая китайские банки, вкладываться в государственные облигации, что вызвало опасения у регулирующих органов. Доходность 10-летних облигаций достигла в этом месяце рекордно низкого уровня закрытия в 2,12%.
“Доходность долгосрочных государственных облигаций вышла за разумные пределы и демонстрирует тенденцию к некоторому образованию пузыря”, - заявил Сюй Чжун, заместитель генерального секретаря Национальной ассоциации институциональных инвесторов финансового рынка (NAFMII) в интервью газете The Financial News.
 
ЭкономикаКИТАЙЦБ КитаяПузырьгособлигацииконтроль доходности гособлигацийБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала