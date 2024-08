https://1prime.ru/20240828/puzyr-851173759.html

Живут не по средствам. Китай опять подложил миру свинью

28.08.2024

Живут не по средствам. Китай опять подложил миру свинью

Реализация планов Китая по выпуску государственных облигаций на миллиарды долларов до конца 2024 года может привести к лопнувшему "пузырю" на казначейском рынке

МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Реализация планов Китая по выпуску государственных облигаций на миллиарды долларов до конца 2024 года может привести к лопнувшему “пузырю” на казначейском рынке страны, рассказали близкие к китайскому ЦБ источники. Об этом сообщает издание Financial Times.Это связано с резко увеличившимся спросом, обусловившим рост цен на 10-летние гособлигации Китая. Это, в свою очередь, привело к снижению доходности ниже 2,2% и заставило Народный банк Китая предупредить об угрозе финансовой стабильности.Официальные данные и сообщения государственных СМИ указывают на то, что по состоянию на июль правительству еще предстояло выпустить чуть более половины запланированной на 2024 год квоты сверхдлинных гособлигаций местных органов власти и специальных гособлигаций центрального правительства. В общей сложности их стоимость должна была составить около 2,68 трлн юаней ($376 млрд).“Когда в конце года в связи с бюджетными потребностями, произойдет всплеск эмиссии гособлигаций и местных органов власти, объем выпуска достигнет триллионов долларов. Вероятность существенного снижения доходности очень высока”, - подчеркнул один из источников, близких к ЦБ. Замедление экономического роста в Китае привело к увеличению выпуска облигаций в последние несколько лет.Несмотря на запланированное увеличение выпуска, неблагоприятные экономические перспективы и слабый фондовый рынок побудили инвесторов, включая китайские банки, вкладываться в государственные облигации, что вызвало опасения у регулирующих органов. Доходность 10-летних облигаций достигла в этом месяце рекордно низкого уровня закрытия в 2,12%. “Доходность долгосрочных государственных облигаций вышла за разумные пределы и демонстрирует тенденцию к некоторому образованию пузыря”, - заявил Сюй Чжун, заместитель генерального секретаря Национальной ассоциации институциональных инвесторов финансового рынка (NAFMII) в интервью газете The Financial News.

