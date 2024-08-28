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Живут не по средствам. Китай опять подложил миру свинью
Живут не по средствам. Китай опять подложил миру свинью - 28.08.2024, ПРАЙМ
Живут не по средствам. Китай опять подложил миру свинью
Реализация планов Китая по выпуску государственных облигаций на миллиарды долларов до конца 2024 года может привести к лопнувшему “пузырю” на казначейском рынке | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T12:42+0300
2024-08-28T12:42+0300
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экономика
китай
цб китая
пузырь
гособлигации
контроль доходности гособлигаций
банки
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Реализация планов Китая по выпуску государственных облигаций на миллиарды долларов до конца 2024 года может привести к лопнувшему “пузырю” на казначейском рынке страны, рассказали близкие к китайскому ЦБ источники. Об этом сообщает издание Financial Times.Это связано с резко увеличившимся спросом, обусловившим рост цен на 10-летние гособлигации Китая. Это, в свою очередь, привело к снижению доходности ниже 2,2% и заставило Народный банк Китая предупредить об угрозе финансовой стабильности.Официальные данные и сообщения государственных СМИ указывают на то, что по состоянию на июль правительству еще предстояло выпустить чуть более половины запланированной на 2024 год квоты сверхдлинных гособлигаций местных органов власти и специальных гособлигаций центрального правительства. В общей сложности их стоимость должна была составить около 2,68 трлн юаней ($376 млрд).“Когда в конце года в связи с бюджетными потребностями, произойдет всплеск эмиссии гособлигаций и местных органов власти, объем выпуска достигнет триллионов долларов. Вероятность существенного снижения доходности очень высока”, - подчеркнул один из источников, близких к ЦБ. Замедление экономического роста в Китае привело к увеличению выпуска облигаций в последние несколько лет.Несмотря на запланированное увеличение выпуска, неблагоприятные экономические перспективы и слабый фондовый рынок побудили инвесторов, включая китайские банки, вкладываться в государственные облигации, что вызвало опасения у регулирующих органов. Доходность 10-летних облигаций достигла в этом месяце рекордно низкого уровня закрытия в 2,12%. “Доходность долгосрочных государственных облигаций вышла за разумные пределы и демонстрирует тенденцию к некоторому образованию пузыря”, - заявил Сюй Чжун, заместитель генерального секретаря Национальной ассоциации институциональных инвесторов финансового рынка (NAFMII) в интервью газете The Financial News.
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китай, цб китая, пузырь, гособлигации, контроль доходности гособлигаций, банки
Экономика, КИТАЙ, ЦБ Китая, Пузырь, гособлигации, контроль доходности гособлигаций, Банки
Живут не по средствам. Китай опять подложил миру свинью
FT: выпуск гособлигаций на миллиарды долларов может привести к лопнувшему "пузырю"
МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ.
Реализация планов Китая по выпуску государственных облигаций на миллиарды долларов до конца 2024 года может привести к лопнувшему “пузырю” на казначейском рынке страны, рассказали близкие к китайскому ЦБ источники. Об этом сообщает издание Financial Times
.
Это связано с резко увеличившимся спросом, обусловившим рост цен на 10-летние гособлигации Китая. Это, в свою очередь, привело к снижению доходности ниже 2,2% и заставило Народный банк Китая предупредить об угрозе финансовой стабильности.
Официальные данные и сообщения государственных СМИ указывают на то, что по состоянию на июль правительству еще предстояло выпустить чуть более половины запланированной на 2024 год квоты сверхдлинных гособлигаций местных органов власти и специальных гособлигаций центрального правительства. В общей сложности их стоимость должна была составить около 2,68 трлн юаней ($376 млрд).
“Когда в конце года в связи с бюджетными потребностями, произойдет всплеск эмиссии гособлигаций и местных органов власти, объем выпуска достигнет триллионов долларов. Вероятность существенного снижения доходности очень высока”, - подчеркнул один из источников, близких к ЦБ.
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Замедление экономического роста в Китае привело к увеличению выпуска облигаций в последние несколько лет.
Несмотря на запланированное увеличение выпуска, неблагоприятные экономические перспективы и слабый фондовый рынок побудили инвесторов, включая китайские банки, вкладываться в государственные облигации, что вызвало опасения у регулирующих органов. Доходность 10-летних облигаций достигла в этом месяце рекордно низкого уровня закрытия в 2,12%.
“Доходность долгосрочных государственных облигаций вышла за разумные пределы и демонстрирует тенденцию к некоторому образованию пузыря”, - заявил Сюй Чжун, заместитель генерального секретаря Национальной ассоциации институциональных инвесторов финансового рынка (NAFMII) в интервью газете The Financial News.