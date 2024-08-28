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В РЖД подтвердили планы по запуску беспилотного поезда без машиниста на МЦК - 28.08.2024, ПРАЙМ
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В РЖД подтвердили планы по запуску беспилотного поезда без машиниста на МЦК
В РЖД подтвердили планы по запуску беспилотного поезда без машиниста на МЦК - 28.08.2024, ПРАЙМ
В РЖД подтвердили планы по запуску беспилотного поезда без машиниста на МЦК
РЖД сохраняют планы по запуску беспилотного пассажирского электропоезда без машиниста в 2026 году, следует из слов генерального директора компании Олега... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T14:34+0300
2024-08-28T14:34+0300
ржд
финист
поезд финист
мцк
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. РЖД сохраняют планы по запуску беспилотного пассажирского электропоезда без машиниста в 2026 году, следует из слов генерального директора компании Олега Белозерова. В начале текущего года глава РЖД объявил о планах запустить на Московском центральном кольце (МЦК) поезд без машиниста в кабине в 2026 году. Этот состав будет создан на базе полностью российского аналога "Ласточки" — поезда "Финист"."Планируем, что в 2026 году будет разработан и запущен полностью поезд без машиниста. Но там есть проблема не только с поездом, а еще и с инфраструктурой", - сообщил Белозеров в среду на мероприятии, посвященному запуску на МЦК беспилотной "Ласточки" но с машинистом в кабине. Глава РЖД пояснил, что для управления таким составом необходим стабильный сигнал, а также ряд других элементов, которые ещё предстоит интегрировать в системы. "Почему МЦК? Потому что мы быстро можем реагировать на изменяющуюся ситуацию. И практически мы перестроили наши регламенты на то, чтобы если произойдет какая-то поломка или еще что-то, чего тоже не происходило, но мы обязаны думать о безопасности. Мы быстро отреагируем на эти элементы", — напомнил он причину выбора МЦК для реализации проекта беспилотных поездов. В среду РЖД запустили на МЦК первый беспилотный поезд "Ласточка". Это означает, что поезд движется без участия машиниста, но в кабине всё же находится человек, который контролирует процесс и открывает и закрывает двери во время посадки и высадки пассажиров. Как пояснили в РЖД, это третий уровень автоматизации.
https://1prime.ru/20240828/lastochka-851175292.html
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ржд, финист, поезд финист, мцк
РЖД, Финист, поезд Финист, МЦК
14:34 28.08.2024
 
В РЖД подтвердили планы по запуску беспилотного поезда без машиниста на МЦК

Глава РЖД подтвердил планы по запуску в 2026 г беспилотного поезда без машиниста

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Свердловскую область
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Свердловскую область
© POOL
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. РЖД сохраняют планы по запуску беспилотного пассажирского электропоезда без машиниста в 2026 году, следует из слов генерального директора компании Олега Белозерова.
В начале текущего года глава РЖД объявил о планах запустить на Московском центральном кольце (МЦК) поезд без машиниста в кабине в 2026 году. Этот состав будет создан на базе полностью российского аналога "Ласточки" — поезда "Финист".
"Планируем, что в 2026 году будет разработан и запущен полностью поезд без машиниста. Но там есть проблема не только с поездом, а еще и с инфраструктурой", - сообщил Белозеров в среду на мероприятии, посвященному запуску на МЦК беспилотной "Ласточки" но с машинистом в кабине.
Ласточка - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
РЖД запустили в Москве первый в России беспилотный поезд "Ласточка"
13:22
Глава РЖД пояснил, что для управления таким составом необходим стабильный сигнал, а также ряд других элементов, которые ещё предстоит интегрировать в системы.
"Почему МЦК? Потому что мы быстро можем реагировать на изменяющуюся ситуацию. И практически мы перестроили наши регламенты на то, чтобы если произойдет какая-то поломка или еще что-то, чего тоже не происходило, но мы обязаны думать о безопасности. Мы быстро отреагируем на эти элементы", — напомнил он причину выбора МЦК для реализации проекта беспилотных поездов.
В среду РЖД запустили на МЦК первый беспилотный поезд "Ласточка". Это означает, что поезд движется без участия машиниста, но в кабине всё же находится человек, который контролирует процесс и открывает и закрывает двери во время посадки и высадки пассажиров. Как пояснили в РЖД, это третий уровень автоматизации.
 
РЖДФинистпоезд ФинистМЦК
 
 
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