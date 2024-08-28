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Эксперт назвал решение проблем с платежами между Россией и Китаем - 28.08.2024, ПРАЙМ
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Эксперт назвал решение проблем с платежами между Россией и Китаем
Эксперт назвал решение проблем с платежами между Россией и Китаем - 28.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал решение проблем с платежами между Россией и Китаем
Защищенная система платежей между Россией и Китаем поможет решить проблемы в расчетах за товары и услуги, считает Виталий Манкевич, председатель общероссийской... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T14:40+0300
2024-08-28T14:44+0300
экономика
россия
китай
оаэ
банки
международные платежи
санкции против рф
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Защищенная система платежей между Россией и Китаем поможет решить проблемы в расчетах за товары и услуги, считает Виталий Манкевич, председатель общероссийской общественной организации "Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей" (РАСПП). Об этом он рассказал в преддверии ВЭФ-2024. Так, он подчеркнул, что схемы, предполагающие платежи через третьи страны, изначально были обречены на недолговечный успех. Кроме того, они оставались ненадежными. "Во-первых, китайским банкам очень не нравятся сделки, при которых деньги за товар приходят из одной страны, а товар отправляется в другую… Что касается ситуации, то она будет оставаться сложной, пока между РФ и КНР не будет выстроена полноценная, защищенная система платежей с достаточным количеством инструментов", - объяснил эксперт. По мнению главы РАСПП, трудности с платежами через банки ОАЭ могут быть связаны с усилившимися санкциями США, а также угрозами Белого дома преследовать государства, которые сотрудничают с Россией. Эксперт объяснил, что ОАЭ предоставляли Москве и Пекину свои услуги до тех пор, пока это было прибыльно, а выгода превышала риски. Однако теперь ужесточение контроля банков может произойти в любой момент."Это касается любой другой третьей страны", - подчеркнул Манкевич.
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россия, китай, оаэ, банки, международные платежи, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, ОАЭ, Банки, международные платежи, санкции против РФ
14:40 28.08.2024 (обновлено: 14:44 28.08.2024)
 
Эксперт назвал решение проблем с платежами между Россией и Китаем

Манкевич: защищенная система платежей между РФ и КНР может устранить проблемы в расчетах

© fotolia.com / Comugnero Silvana%Юань
%Юань - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
© fotolia.com / Comugnero Silvana
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МОСКВА, 28 авг - ПРАЙМ. Защищенная система платежей между Россией и Китаем поможет решить проблемы в расчетах за товары и услуги, считает Виталий Манкевич, председатель общероссийской общественной организации "Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей" (РАСПП). Об этом он рассказал в преддверии ВЭФ-2024.
Так, он подчеркнул, что схемы, предполагающие платежи через третьи страны, изначально были обречены на недолговечный успех. Кроме того, они оставались ненадежными.
"Во-первых, китайским банкам очень не нравятся сделки, при которых деньги за товар приходят из одной страны, а товар отправляется в другую… Что касается ситуации, то она будет оставаться сложной, пока между РФ и КНР не будет выстроена полноценная, защищенная система платежей с достаточным количеством инструментов", - объяснил эксперт.
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
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По мнению главы РАСПП, трудности с платежами через банки ОАЭ могут быть связаны с усилившимися санкциями США, а также угрозами Белого дома преследовать государства, которые сотрудничают с Россией.
Эксперт объяснил, что ОАЭ предоставляли Москве и Пекину свои услуги до тех пор, пока это было прибыльно, а выгода превышала риски. Однако теперь ужесточение контроля банков может произойти в любой момент.
"Это касается любой другой третьей страны", - подчеркнул Манкевич.
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙОАЭБанкимеждународные платежисанкции против РФ
 
 
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