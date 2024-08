https://1prime.ru/20240828/sud-851179390.html

Суд отменил решение по взысканию убытков с экс-топов "Открытие Холдинг"

Суд отменил решение по взысканию убытков с экс-топов "Открытие Холдинг"

МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой взыскали более 7,3 миллиарда рублей убытков солидарно с бывших бенефициаров этой компании Вадима Беляева, Александра Несиса, Александра Бухарина, а также компании Несиса "Инвестмент Констракшн Текнолоджи (ИСТ) Груп Лтд". Как следует из опубликованной резолютивной части постановления суда, окружной суд, рассмотрев кассационные жалобы "ИСТ Груп Лтд" и Бухарина, отправил этот спор на новое рассмотрение в арбитражный суд Москвы. В своем заявлении Булатова взыскивает убытки, причиненные "Открытие Холдингу" заключенным в 2015 году договором займа и последующими договорами по переводу долга. Суды установили, что в 2015 году "Открытие Холдинг" выдал компании Несиса ICT Finance Ltd взаймы около 3,1 миллиарда рублей. После сообщения 29 августа 2017 года о санации банка "Открытие", основным акционером которого был "Открытие Холдинг", заемщик 31 августа 2017 года перевел долг на Emforsio Ventures Ltd Беляева, а та спустя четыре месяца – на Accles Holdings Limited, владельцем которой был Бухарин в интересах Беляева. А ICT Finance Ltd расплатилась с Emforsio Ventures своими акциями "Открытие Холдинга" (4,91%), оцененными ею по такому случаю в 56 раз выше рыночной стоимости, что точно соответствовало сумме долга. В результате, как отмечается в судебных актах, ICT Finance Ltd освободилась от долга перед "Открытие Холдингом", от долга перед Emforsio Ventures Ltd и от акций кризисного основного владельца банка "Открытие". Суды пришли к выводу, что сделки между аффилированными лицами, осведомленными о финансовых проблемах "Открытие Холдинга", были направлены на причинение вреда его кредиторам, признали их незаконными и взыскали с ответчиков солидарно основной долг с процентами. В отзыве на иск и апелляционной жалобе "ИСТ Груп Лтд", которой принадлежала ликвидированная в 2020 году ICT Finance Ltd, заявила, что сделки были направлены на передачу пакета акций Беляеву, у которого тогда было 28,61% "Открытие Холдинга", поскольку он "планировал переговоры с Центробанком (по банку "Открытие") и ему было необходимо усиливать переговорную позицию увеличением своей доли в бизнесе". Неплатежеспособные Emforsio и Accles деньги займодавцу не вернули. Правда, последняя в 2019 году перевела "Открытие Холдингу" 910 миллионов рублей в качестве выплаты по займу, но, как установили суды, деньги на это ей выдал сам "Открытие Холдинг" через свою дочернюю Otkritie Investments Cyprus Limited. В этом суд округа согласился с нижестоящими судами, признавшими сделку недействительной.

