https://1prime.ru/20240828/ukraina-851169333.html
Украина прекращает обслуживание обязательств перед кредиторами
Украина прекращает обслуживание обязательств перед кредиторами - 28.08.2024, ПРАЙМ
Украина прекращает обслуживание обязательств перед кредиторами
Правительство Украины объявило о прекращении обслуживания обязательств государства перед рядом кредиторов по кредитам и еврооблигациям, а также обязательств по... | 28.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-28T09:39+0300
2024-08-28T09:39+0300
2024-08-28T09:39+0300
украина
долговые обязательства
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МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Правительство Украины объявило о прекращении обслуживания обязательств государства перед рядом кредиторов по кредитам и еврооблигациям, а также обязательств по ВВП-варрантам. Об этом сообщил телеканал "Новости.LIVE". Украинский кабинет министров принял постановление, в соответствии с которым он с 3 сентября текущего года прекращает обслуживания обязательств перед Cargill Financial Services International, Inc. Также обязательства Украины прекращаются по гарантийным обязательствам государства по долгу по "зеленым" облигациям "Укрэнерго", выпущенным под залог государства в 2021 году.Также постановление предполагает проведение "выплаты за согласие" инвесторам, которые согласились на украинские условия реструктуризации долга. Уточняется, что эта плата не должна превышать 246 миллионов долларов.Ранее международное агентство Fitch понизило рейтинг Украины до уровня "C" с предыдущего "CC". В своем релизе агентство отметило, что достигнутое 22 июля соглашение между властями и некоторыми держателями еврооблигаций по реструктуризации долга "знаменует собой начало процесса, подобного дефолту". В Киеве в начале недели заявили о договоренностях по реструктуризации. Кроме того, парламент принял проект, позволяющий приостанавливать выплаты по внешнему госдолгу до октября.
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украина, долговые обязательства
УКРАИНА, долговые обязательства
Украина прекращает обслуживание обязательств перед кредиторами
Киев прекратил обслуживание обязательств по ряду кредитов и еврооблигаций
МОСКВА, 28 авг – ПРАЙМ. Правительство Украины объявило о прекращении обслуживания обязательств государства перед рядом кредиторов по кредитам и еврооблигациям, а также обязательств по ВВП-варрантам. Об этом сообщил телеканал "Новости.LIVE".
Украинский кабинет министров принял постановление, в соответствии с которым он с 3 сентября текущего года прекращает обслуживания обязательств перед Cargill Financial Services International, Inc. Также обязательства Украины прекращаются по гарантийным обязательствам государства по долгу по "зеленым" облигациям "Укрэнерго", выпущенным под залог государства в 2021 году.
Также постановление предполагает проведение "выплаты за согласие" инвесторам, которые согласились на украинские условия реструктуризации долга. Уточняется, что эта плата не должна превышать 246 миллионов долларов.
Ранее международное агентство Fitch понизило рейтинг Украины до уровня "C" с предыдущего "CC". В своем релизе агентство отметило, что достигнутое 22 июля соглашение между властями и некоторыми держателями еврооблигаций по реструктуризации долга "знаменует собой начало процесса, подобного дефолту". В Киеве в начале недели заявили о договоренностях по реструктуризации. Кроме того, парламент принял проект, позволяющий приостанавливать выплаты по внешнему госдолгу до октября.
Украина избежала дефолта, заявили в Минфине страны