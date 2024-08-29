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Банк России перенес обсуждение старта публикации прогноза валютного курса

Банк России перенес обсуждение старта публикации прогноза валютного курса - 29.08.2024, ПРАЙМ

Банк России перенес обсуждение старта публикации прогноза валютного курса

ЦБ РФ перенес на осень будущего года обсуждение старта публикации прогноза валютного курса и индикаторов рынка труда, говорится в проекте документа "Основные... | 29.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-29T13:04+0300

2024-08-29T13:04+0300

2024-08-29T13:04+0300

банк россии

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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. ЦБ РФ перенес на осень будущего года обсуждение старта публикации прогноза валютного курса и индикаторов рынка труда, говорится в проекте документа "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов". "Как следует из международного опыта публикации макропрогнозов, а также критериев прозрачности центральных банков, дополнительными публикуемыми показателями для Банка России могли стать прогноз валютного курса, а также индикаторов рынка труда. Банк России на данном этапе принял решение перенести обсуждение старта публикации этих дополнительных индикаторов на осень 2025 года", - сказано в материалах. Отмечается, что одной из причин такого решения стало то, что на внутреннем валютном рынке в июне произошли важные изменения, связанные с приостановкой торгов парами "доллар-рубль" и "евро-рубль" на Московской бирже из‑за международных санкций. Также в документе указывается, что изменение системы расчета курса требует большей осторожности при раскрытии информации о курсе, чтобы не создавать избыточной волатильности на рынке. Банк России при этом сохраняет намерение расширить число публикуемых индикаторов в макропрогнозе, что нужно для повышения предсказуемости его решений и укрепления доверия рынка.

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