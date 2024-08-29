https://1prime.ru/20240829/maslo-851203450.html
Эксперты "ЗР" рассказали, как снизить расход масла без капремонта двигателя
Эксперты "ЗР" рассказали, как снизить расход масла без капремонта двигателя - 29.08.2024, ПРАЙМ
Эксперты "ЗР" рассказали, как снизить расход масла без капремонта двигателя
Несмотря на то, что автомобильные производители часто указывают верхнюю границу расхода масла вплоть до 1 литра, такие показатели "противоречат здравому... | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T14:23+0300
2024-08-29T14:23+0300
2024-08-29T14:23+0300
масло
двигатель
автоэксперт
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МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ. Несмотря на то, что автомобильные производители часто указывают верхнюю границу расхода масла вплоть до 1 литра, такие показатели "противоречат здравому смыслу", считает эксперт автомобильного журнала "За рулем". В статье подчеркнули, что таким образом производитель стремится снять с себя ответственность за высокий расход ресурсов в период действия гарантии. Эксперт отметил, что при нормальном расходе масла его замена может потребоваться не ранее, чем через 7 500 километров в смешанном цикле езды и не более, чем через 10 000 километров при движении по трассам.Масло может "убегать" двумя путями: вытекать на дорогу или сгорать, вылетая при этом в выхлопную трубу. Среди основных причин утечек эксперт назвал негерметичность сальников коленчатого и распределительного валов, прокладок поддона и клапанной крышки, а также, в более редких случаях, магистралей слива масла турбокомпрессора. Кроме того, в масляном фильтре, теплообменнике антифриза масла, системе подачи масла к турбокомпрессору или датчике давления масла может появиться течь, что также приведет к появлению подтеков.Чтобы избежать излишнего расхода ресурсов, необходимо превентивно осматривать автомобиль на наличие поломок и своевременно обращать внимание на появляющиеся неполадки. Немаловажным является и качество используемого масла. Так, необходимо обращать внимание на рекомендованный уровень вязкости и густоты.
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масло, двигатель, автоэксперт
масло, двигатель, автоэксперт
Эксперты "ЗР" рассказали, как снизить расход масла без капремонта двигателя
"ЗР": эксперт объяснил, какой расход масла считается нормальным и как его снизить
МОСКВА, 29 авг - ПРАЙМ.
Несмотря на то, что автомобильные производители часто указывают верхнюю границу расхода масла вплоть до 1 литра, такие показатели "противоречат здравому смыслу", считает эксперт автомобильного журнала "За рулем"
.
В статье подчеркнули, что таким образом производитель стремится снять с себя ответственность за высокий расход ресурсов в период действия гарантии. Эксперт отметил, что при нормальном расходе масла его замена может потребоваться не ранее, чем через 7 500 километров в смешанном цикле езды и не более, чем через 10 000 километров при движении по трассам.
Масло может "убегать" двумя путями: вытекать на дорогу или сгорать, вылетая при этом в выхлопную трубу. Среди основных причин утечек эксперт назвал негерметичность сальников коленчатого и распределительного валов, прокладок поддона и клапанной крышки, а также, в более редких случаях, магистралей слива масла турбокомпрессора. Кроме того, в масляном фильтре, теплообменнике антифриза масла, системе подачи масла к турбокомпрессору или датчике давления масла может появиться течь, что также приведет к появлению подтеков.
Чтобы избежать излишнего расхода ресурсов, необходимо превентивно осматривать автомобиль на наличие поломок и своевременно обращать внимание на появляющиеся неполадки. Немаловажным является и качество используемого масла. Так, необходимо обращать внимание на рекомендованный уровень вязкости и густоты.
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