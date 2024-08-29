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В посольстве РФ рассказали о будущем в отношениях России и Армении
В посольстве РФ рассказали о будущем в отношениях России и Армении - 29.08.2024, ПРАЙМ
В посольстве РФ рассказали о будущем в отношениях России и Армении
Российская сторона планирует развивать двустороннее партнерство с Ереваном на базе принципов договора о дружбе и сотрудничестве, заявили в российском посольстве | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T12:39+0300
2024-08-29T12:39+0300
2024-08-29T12:39+0300
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ЕРЕВАН, 29 авг - ПРАЙМ. Российская сторона планирует развивать двустороннее партнерство с Ереваном на базе принципов договора о дружбе и сотрудничестве, заявили в российском посольстве в Армении. "Двадцать девятого августа 1997 года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения... Российская сторона твердо настроена и далее продолжать и развивать двустороннее сотрудничество на принципах, закрепленных в договоре 1997 года", - следует из опубликованного заявлении представительства.В посольстве также подчеркнули, что подписанный договор стал важным этапом развития отношений двух государств. Так, Россия и Армения закрепили свои обязательства по взаимному и всестороннему сотрудничеству в политической, экономической, военной, культурной и других областях, а также обеспечению безопасности и стабильности в Закавказье и в мире.
https://1prime.ru/20240829/lukashenko-851198971.html
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россия, армения, сотрудничество
Политика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, сотрудничество
В посольстве РФ рассказали о будущем в отношениях России и Армении
Посольство РФ: Россия намерена развивать связи с Арменией в рамках договора о дружбе
ЕРЕВАН, 29 авг - ПРАЙМ. Российская сторона планирует развивать двустороннее партнерство с Ереваном на базе принципов договора о дружбе и сотрудничестве, заявили в российском посольстве в Армении.
"Двадцать девятого августа 1997 года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения... Российская сторона твердо настроена и далее продолжать и развивать двустороннее сотрудничество на принципах, закрепленных в договоре 1997 года", - следует из опубликованного заявлении представительства.
В посольстве также подчеркнули, что подписанный договор стал важным этапом развития отношений двух государств. Так, Россия и Армения закрепили свои обязательства по взаимному и всестороннему сотрудничеству в политической, экономической, военной, культурной и других областях, а также обеспечению безопасности и стабильности в Закавказье и в мире.
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