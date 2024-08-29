Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В посольстве РФ рассказали о будущем в отношениях России и Армении - 29.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240829/sotrudnichestvo-851199935.html
В посольстве РФ рассказали о будущем в отношениях России и Армении
В посольстве РФ рассказали о будущем в отношениях России и Армении - 29.08.2024, ПРАЙМ
В посольстве РФ рассказали о будущем в отношениях России и Армении
Российская сторона планирует развивать двустороннее партнерство с Ереваном на базе принципов договора о дружбе и сотрудничестве, заявили в российском посольстве | 29.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-29T12:39+0300
2024-08-29T12:39+0300
политика
россия
армения
сотрудничество
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/63/762016336_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_7968e73eed8d5a50431415899b5671b1.jpg
ЕРЕВАН, 29 авг - ПРАЙМ. Российская сторона планирует развивать двустороннее партнерство с Ереваном на базе принципов договора о дружбе и сотрудничестве, заявили в российском посольстве в Армении. "Двадцать девятого августа 1997 года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения... Российская сторона твердо настроена и далее продолжать и развивать двустороннее сотрудничество на принципах, закрепленных в договоре 1997 года", - следует из опубликованного заявлении представительства.В посольстве также подчеркнули, что подписанный договор стал важным этапом развития отношений двух государств. Так, Россия и Армения закрепили свои обязательства по взаимному и всестороннему сотрудничеству в политической, экономической, военной, культурной и других областях, а также обеспечению безопасности и стабильности в Закавказье и в мире.
https://1prime.ru/20240829/lukashenko-851198971.html
армения
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/63/762016336_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_cd2568ec36c431beff7bf818157736a4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, армения, сотрудничество
Политика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, сотрудничество
12:39 29.08.2024
 
В посольстве РФ рассказали о будущем в отношениях России и Армении

Посольство РФ: Россия намерена развивать связи с Арменией в рамках договора о дружбе

© flickr.com / Alexanyan" Флаги России и Армении
 Флаги России и Армении - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2024
© flickr.com / Alexanyan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЕРЕВАН, 29 авг - ПРАЙМ. Российская сторона планирует развивать двустороннее партнерство с Ереваном на базе принципов договора о дружбе и сотрудничестве, заявили в российском посольстве в Армении.
"Двадцать девятого августа 1997 года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения... Российская сторона твердо настроена и далее продолжать и развивать двустороннее сотрудничество на принципах, закрепленных в договоре 1997 года", - следует из опубликованного заявлении представительства.
В посольстве также подчеркнули, что подписанный договор стал важным этапом развития отношений двух государств. Так, Россия и Армения закрепили свои обязательства по взаимному и всестороннему сотрудничеству в политической, экономической, военной, культурной и других областях, а также обеспечению безопасности и стабильности в Закавказье и в мире.
Александр Лукашенко
Лукашенко опроверг обвинения Киева в намерении воевать
12:17
 
ПолитикаРОССИЯАРМЕНИЯсотрудничество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала