Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Японии неожиданно выросла безработица - 30.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240830/bezrabotitsa-851218032.html
В Японии неожиданно выросла безработица
В Японии неожиданно выросла безработица - 30.08.2024, ПРАЙМ
В Японии неожиданно выросла безработица
Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июле выросла до 2,7% с июньского уровня в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T07:43+0300
2024-08-30T07:43+0300
экономика
япония
безработица
рост
https://cdnn.1prime.ru/img/76380/47/763804763_0:88:3571:2097_1920x0_80_0_0_ae4d725ef97ebc5397ea777cd0374356.jpg
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июле выросла до 2,7% с июньского уровня в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения значения на уровне июня в 2,5%. Число безработных в стране в июле составило 1,88 миллиона человек, что на 50 тысяч (на 2,7%) больше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 40,05 миллиона человек, сократившись на 600 тысяч (на 1,5%) в годовом выражении.
https://1prime.ru/20240821/yaponiya-851022942.html
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76380/47/763804763_329:0:3242:2185_1920x0_80_0_0_3a978209668ac0d8eba3b5ddf7077cc1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
япония, безработица, рост
Экономика, ЯПОНИЯ, безработица, рост
07:43 30.08.2024
 
В Японии неожиданно выросла безработица

Статбюро: в Японии в июле неожиданно выросла безработица до 2,7% с 2,5% в июне

© РИА Новости . Ксения НакаМетро Токио
Метро Токио - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Ксения Нака
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июле выросла до 2,7% с июньского уровня в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения значения на уровне июня в 2,5%.
Небоскребы Toshiba Building и Hitachi Metals - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
Торговля России и Японии в июне упала почти на треть
21 августа, 07:37
Число безработных в стране в июле составило 1,88 миллиона человек, что на 50 тысяч (на 2,7%) больше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 40,05 миллиона человек, сократившись на 600 тысяч (на 1,5%) в годовом выражении.
 
ЭкономикаЯПОНИЯбезработицарост
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала