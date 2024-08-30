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В Японии неожиданно выросла безработица

В Японии неожиданно выросла безработица - 30.08.2024, ПРАЙМ

В Японии неожиданно выросла безработица

Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июле выросла до 2,7% с июньского уровня в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T07:43+0300

2024-08-30T07:43+0300

2024-08-30T07:43+0300

экономика

япония

безработица

рост

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июле выросла до 2,7% с июньского уровня в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения значения на уровне июня в 2,5%. Число безработных в стране в июле составило 1,88 миллиона человек, что на 50 тысяч (на 2,7%) больше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 40,05 миллиона человек, сократившись на 600 тысяч (на 1,5%) в годовом выражении.

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япония

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япония, безработица, рост