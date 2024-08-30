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ЦБ зафиксировал снижение денежной базы России
ЦБ зафиксировал снижение денежной базы России - 30.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал снижение денежной базы России
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 23 августа уменьшилась до 18,332 триллиона рублей с 18,372 триллиона на 16 августа, сообщил Банк России. | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T11:40+0300
2024-08-30T11:40+0300
2024-08-30T11:40+0300
банк россии
денежная база
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 23 августа уменьшилась до 18,332 триллиона рублей с 18,372 триллиона на 16 августа, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 39,7 миллиарда рублей, или на 0,22%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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денежная база
Банк России, денежная база
ЦБ зафиксировал снижение денежной базы России
ЦБ: денежная база РФ в узком определении с 16 по 23 августа снизилась на 0,22%
МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 23 августа уменьшилась до 18,332 триллиона рублей с 18,372 триллиона на 16 августа, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 39,7 миллиарда рублей, или на 0,22%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.