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ЦБ зафиксировал снижение денежной базы России

ЦБ зафиксировал снижение денежной базы России - 30.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал снижение денежной базы России

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 23 августа уменьшилась до 18,332 триллиона рублей с 18,372 триллиона на 16 августа, сообщил Банк России. | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T11:40+0300

2024-08-30T11:40+0300

2024-08-30T11:40+0300

банк россии

денежная база

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 23 августа уменьшилась до 18,332 триллиона рублей с 18,372 триллиона на 16 августа, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 39,7 миллиарда рублей, или на 0,22%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

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денежная база