https://1prime.ru/20240830/deti-851231471.html

Эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к 1 сентября

Эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к 1 сентября - 30.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к 1 сентября

С 1 сентября ГИБДД начнет уделять особое внимание наличию детских автомобильных кресел и соблюдению правил их эксплуатации. Каждому автомобилисту с детьми... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T16:45+0300

2024-08-30T16:45+0300

2024-08-30T16:45+0300

дети

безопасность

штрафы гибдд

гибдд

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МОСКВА, 30 августа - ПРАЙМ. С 1 сентября ГИБДД начнет уделять особое внимание наличию детских автомобильных кресел и соблюдению правил их эксплуатации. Каждому автомобилисту с детьми необходимо знать главные правила перевозки юных пассажиров, рассказал автомобильный эксперт изданию "Autonews".Согласно российскому законодательству, дети до 12 лет должны сидеть в специальном кресле, размер и функционал которого варьируется в зависимости от возраста. Так, даже младенцы должны перемещаться исключительно в люльках, пристегнутых специальной системой ISOFIX или ремнями.Автомобильные кресла должны представлять из себя надежную конструкцию с ремнями безопасности, соответствующую росту и весу ребенка. Ее можно установить как на заднем, так и на переднем сидении автомобиля. С 12 лет дети могут ездить на любом месте без специального оборудования, но с пристегнутым ремнем безопасности.Хорошее детское кресло, которое обеспечит комфортную и безопасную поездку ребенку, можно отличить по нескольким критериям. Так, специалист назвал высокие и развитые боковины, пластиковый каркас, смягчающие накладки, надежные замки для фиксации главными характеристиками, на которые стоит обратить внимание.Специалист предупреждает, что пренебрежение правилами может привести к штрафам в размере от 3 до 100 тысяч рублей. Несмотря на излишние временные затраты и желание сэкономить время на фиксации всех необходимых деталей, обеспечение безопасности ребенка на дороге - главный приоритет любого водителя.

https://1prime.ru/20240830/lada-851229636.html

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