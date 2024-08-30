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Эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к 1 сентября
Эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к 1 сентября - 30.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к 1 сентября
С 1 сентября ГИБДД начнет уделять особое внимание наличию детских автомобильных кресел и соблюдению правил их эксплуатации. Каждому автомобилисту с детьми... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T16:45+0300
2024-08-30T16:45+0300
2024-08-30T16:45+0300
дети
безопасность
штрафы гибдд
гибдд
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МОСКВА, 30 августа - ПРАЙМ. С 1 сентября ГИБДД начнет уделять особое внимание наличию детских автомобильных кресел и соблюдению правил их эксплуатации. Каждому автомобилисту с детьми необходимо знать главные правила перевозки юных пассажиров, рассказал автомобильный эксперт изданию "Autonews".Согласно российскому законодательству, дети до 12 лет должны сидеть в специальном кресле, размер и функционал которого варьируется в зависимости от возраста. Так, даже младенцы должны перемещаться исключительно в люльках, пристегнутых специальной системой ISOFIX или ремнями.Автомобильные кресла должны представлять из себя надежную конструкцию с ремнями безопасности, соответствующую росту и весу ребенка. Ее можно установить как на заднем, так и на переднем сидении автомобиля. С 12 лет дети могут ездить на любом месте без специального оборудования, но с пристегнутым ремнем безопасности.Хорошее детское кресло, которое обеспечит комфортную и безопасную поездку ребенку, можно отличить по нескольким критериям. Так, специалист назвал высокие и развитые боковины, пластиковый каркас, смягчающие накладки, надежные замки для фиксации главными характеристиками, на которые стоит обратить внимание.Специалист предупреждает, что пренебрежение правилами может привести к штрафам в размере от 3 до 100 тысяч рублей. Несмотря на излишние временные затраты и желание сэкономить время на фиксации всех необходимых деталей, обеспечение безопасности ребенка на дороге - главный приоритет любого водителя.
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дети, безопасность, штрафы гибдд, гибдд
дети, безопасность, штрафы ГИБДД, ГИБДД
Эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к 1 сентября
"Autonews": эксперт объяснил, как подготовить машину для перевозки детей
МОСКВА, 30 августа - ПРАЙМ.
С 1 сентября ГИБДД начнет уделять особое внимание наличию детских автомобильных кресел и соблюдению правил их эксплуатации. Каждому автомобилисту с детьми необходимо знать главные правила перевозки юных пассажиров, рассказал автомобильный эксперт изданию "Autonews"
.
Согласно российскому законодательству, дети до 12 лет должны сидеть в специальном кресле, размер и функционал которого варьируется в зависимости от возраста. Так, даже младенцы должны перемещаться исключительно в люльках, пристегнутых специальной системой ISOFIX или ремнями.
Автомобильные кресла должны представлять из себя надежную конструкцию с ремнями безопасности, соответствующую росту и весу ребенка. Ее можно установить как на заднем, так и на переднем сидении автомобиля. С 12 лет дети могут ездить на любом месте без специального оборудования, но с пристегнутым ремнем безопасности.
Хорошее детское кресло, которое обеспечит комфортную и безопасную поездку ребенку, можно отличить по нескольким критериям. Так, специалист назвал высокие и развитые боковины, пластиковый каркас, смягчающие накладки, надежные замки для фиксации главными характеристиками, на которые стоит обратить внимание.
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Специалист предупреждает, что пренебрежение правилами может привести к штрафам в размере от 3 до 100 тысяч рублей. Несмотря на излишние временные затраты и желание сэкономить время на фиксации всех необходимых деталей, обеспечение безопасности ребенка на дороге - главный приоритет любого водителя.