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Шаткое равновесие

Шаткое равновесие - 30.08.2024, ПРАЙМ

Шаткое равновесие

Рынок консолидируется в области многомесячных минимумов. Индекс МосБиржи в четверг подрос на 0,31% до 2708,27 п., индекс РТС повысился на 0,30% до 932,88 п... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T08:47+0300

2024-08-30T08:47+0300

2024-08-30T08:47+0300

мнения аналитиков

рынок

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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Рынок консолидируется в области многомесячных минимумов. Индекс МосБиржи в четверг подрос на 0,31% до 2708,27 п., индекс РТС повысился на 0,30% до 932,88 п. Российский рынок акций сумел показать рост за день, несмотря на попытки продавить вниз 2700 п. по индексу МосБиржи.Банк России опубликовал проект "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы". Регулятор обозначил четыре сценария развития экономики и свою реакцию на них. Базовый сценарий предполагает ключевую ставку в 2025 году на уровне 14-16%, в 2026 на уровне 10-11% и – 7,5-8,5% в 2027 году. В таком сценарии экономика России в 2024 году вырастет на 3,5-4,0%, в 2025-2026 гг. экономический рост замедлится до 0,5-1,5% и 1,0-2,0% соответственно под влиянием жестких денежно-кредитных условий, а в 2027 году экономика перейдет к сбалансированным темпам роста 1,5-2,5%. Тем не менее инвесторы обратили внимание на рискованный альтернативный сценарий, реализация которого возможна при наступлении глобального финансового кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 2007-2008 гг. в сочетании с ухудшением отношений между США и Китаем, что приведет к еще большей фрагментации мировой торговли и повышенной инфляции. Для российской экономики, помимо ухудшения условий торговли, это также означает вероятное ужесточение санкций, из-за чего дисконт на отечественные товары расширится. В таком сценарии ВВП в 2025 году снизится на 3,0-4,0%, а в 2026 году еще на 1,0-2,0%. Существенное сокращение предложения приведет к повышенному инфляционному давлению. Инфляция в первый кризисный год вырастет до 13,0 – 15,0% и Банк России тогда будет вынужден существенно повысить ключевую ставку: в среднем до 20-22% в 2025 году. В 2026 году средний уровень ставки составит 15,0 – 16,0%, однако к концу прогнозного горизонта он достигнет нейтрального диапазона. Такая денежно-кредитная политика в стрессовом сценарии позволит вернуть инфляцию к целевому ориентиру в 2027 году.На текущий момент серьезного риска реализации наиболее рискованного сценария не просматривается. Тем не менее зампред Банка России в ходе пресс-конференции заметил, что поступающие данные не дают оснований говорить об устойчивом замедлении темпов роста цен, поэтому регулятор по-прежнему видит необходимость в более жесткой денежно-кредитной политике на протяжении более длительного времени.Столь жесткая риторика может и дальше оказывать давление на рынок акций, хотя длинная нетто-позиция розничных инвесторов по фьючерсе на индекс Мосбиржи достигла максимума за два месяца. Мы полагаем, что риски, связанные с жесткой денежно-кредитной политикой уже учтены в котировках, в то время как на позитивные корпоративные результаты инвесторы внимания пока не обращают.Сегодня акционеры РусАгро рассмотрят вопрос о редомициляции компании в Россию, состоится ВОСА Северстали по вопросу дивидендов за I полугодие, а также ожидается публикация финансовых и операционных результатов Globaltrans. Рынок ожидает услышать комментарии от менеджмента грузоперевозчика по поводу возобновления дивидендных выплат, поскольку у компании высокий объем накопленной ликвидности, и потенциальные дивиденды могут принести доходность более 20%.

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2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, рынок