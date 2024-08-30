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На аукцион выставлен участок за 4,05 млрд рублей, сообщили в ГИС - 30.08.2024, ПРАЙМ
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На аукцион выставлен участок за 4,05 млрд рублей, сообщили в ГИС
На аукцион выставлен участок за 4,05 млрд рублей, сообщили в ГИС - 30.08.2024, ПРАЙМ
На аукцион выставлен участок за 4,05 млрд рублей, сообщили в ГИС
Роснедра выставили на аукцион участок недр Верхне-Чинейское с запасами твердых полезных ископаемых в Забайкалье со стартовым платежом 4,049 миллиарда рублей,... | 30.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-30T17:02+0300
2024-08-30T17:02+0300
торги
аукцион
земельный участок
полезные ископаемые
твердые полезные ископаемые
забайкалье
россия
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион участок недр Верхне-Чинейское с запасами твердых полезных ископаемых в Забайкалье со стартовым платежом 4,049 миллиарда рублей, следует из данных информационной системы "ГИС "Торги". Срок действия лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых - 25 лет. Подача заявок завершается 30 сентября, а сами торги пройдут 17 октября. Месторождение расположено на территории Каларского района Забайкальского края. Его площадь составляет 71,55 квадратного километра. "Верхне-Чинейский" включает в себя части нескольких участков: северо-восточную "Сквозного", большую часть Этырко, Верхне-Чинейский и слабо изученную центральную часть Чинейского массива, следует из приложения к приказу Дальнедр. Месторождение, предлагаемое в пользование, содержит запасы железных руд, руды на титан, руды на ванадий, руды на платину, руды на платиноиды (палладий), золота из коренных месторождений, серебра из коренных месторождений, руды медной, руды кобальтовой. Прогнозные ресурсы части Этырко по категории Р1 оцениваются в 644 миллионов тонн руды, золота - 63,1 тонн, серебра - 347,8 тонн, меди - 966 тысяч тонн, платины - 278,9 тонны, палладия - 298,2 тонн, кобальта - 96,6 тысяч тонн. Прогнозные ресурсы части Чинейского рудопроявления по категории Р2 составляют 110,7 тонн золота, 517,8 тонн серебра, 156,7 тонн платины, 178 тонн палладия, 1,418 миллиона тонн меди, 180 тысяч тонн кобальта. По Верне-Чинейской части прогнозные ресурсы по категории Р2 апробированы в следующем количестве: диоксид титана - 170,4 миллиона тонн, оксид ванадия - 12,72 миллиона тонн. Титан и ванадий входят в перечень дефицитных видов твердых полезных ископаемых, который в апреле этого года утвердило правительство РФ.
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торги, аукцион, земельный участок, полезные ископаемые, твердые полезные ископаемые, забайкалье, россия
Торги, аукцион, земельный участок, полезные ископаемые, твердые полезные ископаемые, Забайкалье, РОССИЯ
17:02 30.08.2024
 
На аукцион выставлен участок за 4,05 млрд рублей, сообщили в ГИС

ГИС: Роснедра выставили на аукцион участок полезных ископаемых за 4,05 млрд рублей

© РИА Новости . Виталий Безруких | Перейти в медиабанкКарьер
Карьер - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Виталий Безруких
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МОСКВА, 30 авг - ПРАЙМ. Роснедра выставили на аукцион участок недр Верхне-Чинейское с запасами твердых полезных ископаемых в Забайкалье со стартовым платежом 4,049 миллиарда рублей, следует из данных информационной системы "ГИС "Торги".
Срок действия лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых - 25 лет. Подача заявок завершается 30 сентября, а сами торги пройдут 17 октября.
Месторождение расположено на территории Каларского района Забайкальского края. Его площадь составляет 71,55 квадратного километра. "Верхне-Чинейский" включает в себя части нескольких участков: северо-восточную "Сквозного", большую часть Этырко, Верхне-Чинейский и слабо изученную центральную часть Чинейского массива, следует из приложения к приказу Дальнедр.
Месторождение, предлагаемое в пользование, содержит запасы железных руд, руды на титан, руды на ванадий, руды на платину, руды на платиноиды (палладий), золота из коренных месторождений, серебра из коренных месторождений, руды медной, руды кобальтовой.
Денежные купюры и домик - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
Объем выдачи ипотечных кредитов по ДДУ за июль упал на 75,3%
16:56
Прогнозные ресурсы части Этырко по категории Р1 оцениваются в 644 миллионов тонн руды, золота - 63,1 тонн, серебра - 347,8 тонн, меди - 966 тысяч тонн, платины - 278,9 тонны, палладия - 298,2 тонн, кобальта - 96,6 тысяч тонн. Прогнозные ресурсы части Чинейского рудопроявления по категории Р2 составляют 110,7 тонн золота, 517,8 тонн серебра, 156,7 тонн платины, 178 тонн палладия, 1,418 миллиона тонн меди, 180 тысяч тонн кобальта. По Верне-Чинейской части прогнозные ресурсы по категории Р2 апробированы в следующем количестве: диоксид титана - 170,4 миллиона тонн, оксид ванадия - 12,72 миллиона тонн.
Титан и ванадий входят в перечень дефицитных видов твердых полезных ископаемых, который в апреле этого года утвердило правительство РФ.
 
Торгиаукционземельный участокполезные ископаемыетвердые полезные ископаемыеЗабайкальеРОССИЯ
 
 
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