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Мир впал в новую золотую лихорадку. Все внимание на Китай

Мир впал в новую золотую лихорадку. Все внимание на Китай - 30.08.2024, ПРАЙМ

Мир впал в новую золотую лихорадку. Все внимание на Китай

Рост спроса на золото и, как следствие, его удорожание обычно означает одно – впереди трудные времена. Чего сейчас опасаются инвесторы и с какими целями... | 30.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-30T04:04+0300

2024-08-30T04:04+0300

2024-08-30T04:04+0300

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МОСКВА, 30 авг – ПРАЙМ, Роман Серов. Рост спроса на золото и, как следствие, его удорожание обычно означает одно – впереди трудные времена. Чего сейчас опасаются инвесторы и с какими целями наращивают золотой запас государства, читайте в материале "Прайм".Золото всегда было активом, не подверженным войнам, финансовым штормам и прочим неприятностям. Во времена нестабильности инвесторы – как частные, так и государства, скупали его при любой возможности. Не брезговали и простые граждане – когда купюры обесцениваются, а бизнес прогорает, запас золотых монет или слитков всегда позволит пережить трудности.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ последние годы этот тренд возвращается – и центробанки, и инвестфонды, и граждане скупают золото в виде слитков, монет и даже металлических счетов. Драгметалл устойчиво дорожает, а в августе и вовсе пробил рекордную отметку 2,5 тысячи долларов за тройскую унцию. За год золото подорожало на треть.Аналитики говорят о высоком спросе на защитные активы в условиях рыночной и геополитической неопределенности. Рынки остаются в непонимании относительно дальнейшей политики Федрезерва по ставке и возможностей властей США обуздать инфляцию. Пошатнулось и доверие к американским долговым бумагам как к источнику безрисковой доходности – санкции против России наглядно показали всем, какие риски возможны. Ноябрьские выборы тоже не добавляют определенности. А Штаты, как ни крути, остаются ведущей мировой экономикой – если у них все не слава Богу, на что надеяться остальным?Все на тот же традиционный актив – золото. Его удорожание этим летом обусловлено ослаблением доллара. Американская валюта с конца июля потеряла почти 2,5% к корзине, причем довольно резко. Геополитической стабильности в горячих точках не просматривается, а одиозные политически ангажированные акции вроде ареста основателя Telegram Павла Дурова заставляют задуматься и о стабильности криптовалют.Чего все боятсяНа этом фоне мировые центробанки возглавляют список скупщиков. Только за первое полугодие они добавили в свои резервые 483 тонны драгметалла, что на 5% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Всемирного золотого совета."Основными покупателями золота в последние два года выступают центробанки развивающихся стран, таких как Китай, Индия и Турция. Мотив этих государств, на наш взгляд, — диверсификация валютных резервов с уменьшением доли доллара США во избежание блокировки резервов по примеру России в 2022 году", - рассуждает Андрей Стратичук, аналитик финансовых рынков Газпромбанк Инвестиции.Еще одна причина – опасения роста инфляции. Это весьма печально, ведь ее сдерживание – основная задача центробанков. Мешает примерно одно и тоже – высокий дефицит бюджета (уже не только в развитых, но и в развивающихся странах), рост расходов на энергетику и оборону, социальные и прочие траты. На фоне деглобализации экономики формируются новые центры силы, каждый из которых стремится создать свой контур технологической безопасности и свести к минимуму зависимость от остальных буквально во всем. Об экономии тут не может быть и речи. Значительно разогнали инфляцию бюджетные расходы – антиковидная поддержка бизнесу и населению, компенсация расходов на энергоносители.Мир вступил в эпоху ускорения инфляции и высоких процентных ставок, геополитической тряски, а также дорожающего сырья. И снова возвращается к вечной ценности – золоту. Эта "палочка-выручалочка" должна уменьшить зависимость от доллара, помочь побороть кризисы, победить обесценивание валюты и избежать глобального краха.Заработать не получится. Но надежда умирает последнейПрофильные аналитики все чаще говорят о достижении психологической отметки в 3 тысячи долларов за унцию, как о предначертанном факте. Он должен свершиться до конца года, а если обстоятельства сложатся, то и раньше. Однако именно цена является сдерживающим фактором для любителей золота.Дело в том, что заработать на нем невозможно. Это защитный актив со всеми сопутствующими этому критериями, главный из которых – сохраняй, но не зарабатывай. "Физическое обладание им с инвестиционной точки зрения не совсем оправдано, потому что есть стоимость хранения, большие издержки на покупку-продажу. Разница в цене между покупкой и продажей слитков достаточно большая. То есть вы проигрываете на спреде", - пояснил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.А наибольший доход, как известно, приносят рискованные активы. Сейчас инвесторы опасаются слишком вкладываться в риск, поэтому растет спрос на золото. Однако за последние десятилетия оно тоже показало себя весьма нестабильно.Вспомним, что золото было популярно во времена финансового кризиса 2008-2009 годов, когда все боялись, что смягчение денежно-кредитной политики разгонит инфляцию. К 2011 году стоимость металла превысила 1900 долларов за унцию, что в реальном выражении выше, чем сегодня. Но затем она снова упала, и инвесторы оказались перед выбором: избавляться от золота с убытком или приберечь на случай новых кризисов. Сейчас, кажется, они "на коне". Но не исключено, что центробанкам удастся в конечном итоге побороть инфляцию, а геополитический стресс пойдет на убыль. Тогда золото снова будет падать в цене.Деньги как оружие: следим за КитаемКроме того, в разгар экономических кризисов возникает такое явление, как нехватка ликвидности. В связи с этим держатели золота могут в моменте продавать драгоценный металл для получения денежных средств, тем самым резко снижая цену на бирже. Тогда запасы всех остальных государств сильно обесценятся. Поэтому однозначно защитным инструментом золото считать опрометчиво, предупреждает Стратичук.Здесь стоит вспомнить, что большинство стран скупают золото с оглядкой – если слишком дорого, предпочитают подождать коррекции. Лишь один игрок - Китай продолжает методично приобретать его по любым ценам – с какими целями, можно только догадываться. Не исключено, что для него сейчас важнее не стоимость унции, а размер запасов, который держится в секрете.Если Китай решит использовать деньги в качестве оружия, как это сделали США, все, что ему нужно, это объявить о своих золотых запасах и даже, может быть, обеспечить ими юань. Упоминалось, что это может коснуться цифровой валюты центрального банка (CBDC). После такого шага необеспеченные западные деньги рискуют потерять немалую часть своей покупательной способности.Физлицам, то есть, обычным гражданам, и вовсе не стоит скупать золото при всяком удобном случае. Инвестирование в слитки и тем более в украшения - ставка на совсем негативный сценарий, когда его возможно, условно, придется менять на еду или еще на что-то. "Это сценарий апокалипсиса. В любом другом случае гораздо выгоднее и удобнее открыть, например, обезличенный металлический счет в надежном банке. Либо просто купить золото на Московской бирже", - заключил Скрябин.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

золото, эксклюзив, запасы золота, биржевые цены на золото, золотодобыча, рынок золота