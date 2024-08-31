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Все по 20: куда повернет экономика, если градус ставки снова повысят

Все по 20: куда повернет экономика, если градус ставки снова повысят - 31.08.2024, ПРАЙМ

Все по 20: куда повернет экономика, если градус ставки снова повысят

Сигнал об очередном повышении ключевой ставки до конца года, который на уходящей неделе дал Центробанк, заставил задуматься о последствиях этой меры для... | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T04:04+0300

2024-08-31T04:04+0300

2024-08-31T04:04+0300

статья

эксклюзив

ставка банка россии

инфляция в россии

инфляционные ожидания

повышение ключевой ставки

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МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ, Роман Серов. Сигнал об очередном повышении ключевой ставки до конца года, который на уходящей неделе дал Центробанк, заставил задуматься о последствиях этой меры для экономики. Что в этом случае будет с кредитами, вкладами и ценами на товары и услуги, читайте в материале "Прайм".Переходим на крепленоеБанк России не исключает сценария повышения ключевой ставки Банка России до конца этого года. По словам зампреда регулятора Алексея Заботкина, совет директоров оценит целесообразность дополнительного повышения ставки на ближайших заседаниях. При этом по базовому сценарию до конца года ее могут поднять до 20%Таким образом, нынешний цикл высоких ставок станет самым протяженным за последнее десятилетие. Он начался летом 2023 года, к декабрю ставка достигла 16%, а в июле этого года выросла до 18%. Если будет принято решение о повышении еще на 2 процентных пункта, то мы достигнем рекорда марта 2022 года. Тогда ставка с 9,5% выросла более чем в два раза – до 20%.Такие планы вызывают неоднозначную реакцию - первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сравнил уровень ключевой ставки в 18% с вином, а 20% - с крепленым напитком, ожидая в ближайшие месяцы с большей долей вероятности "крепленую" денежно-кредитную политику.Основания для "повышения градуса" у регулятора есть. По прогнозам, к концу года инфляция составит более 7%. "С учетом того, что диапазон ключевой ставки, прогнозируемый на конец этого года, - 18-19,4%, то есть в верхней границе уже заложено повышение до 20%, а диапазон инфляции превышается на 0,7, то по правилу Тейлора должно быть "ритуальное действие" по повышению ключевой ставки, даже получается математически - на уровень, превышающий 20%, заложенный в диапазоне прогнозируемой ключевой ставки", - пояснил Пьянов.Перегрели, теперь надо охладитьНо даже если отойти от математики, всплывают другие резоны. Регулятор уверен: экономика перегрета, и цель повышения ставок – охладить ее. Дело в том, что внутренний спрос растет быстрее, чем предложение. Высокая ставка должна этот спрос снизить: когда занимать деньги слишком дорого, люди откладывают покупку до лучших времен. То есть, вместо экономики потребления формируется экономика сбережения.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЕсли перегрев продолжится, возможна рецессия и стагфляция – низкий рост при высокой инфляции, предостерегает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Высокая ставка должна смягчить негативные последствия санкций – схлопывания рынков, сокращение импорта, как следствие, роста цен и обвала рубля. В конце концов, монетарные меры всегда этому способствовали.Однако не все так однозначно. Многие экономисты уверены: высокие ставки давят на экономику и в конечном итоге разгоняют инфляцию. Ведь чем выше стоимость кредитов для бизнеса и производства, тем себестоимость товаров дороже. Значит, для их окупаемости приходится повышать цену для конечного потребителя.При этом покупательская способность если и растет, то явно не такими темпами. Несмотря на декларируемый отовсюду дефицит кадров, зарплаты растут далеко не у всех, и вовсе не во всех секторах. Получается, что смысла производить дорогостоящий товар, который никто не сможет купить даже в кредит, нет.Вклады – да, кредиты – нет: 20% - много или мало?Конечно, россияне пока продолжают активно брать в долг По данным ЦБ, банки в июле нарастили розничное кредитование на 1,4%. И это уже после сокращения льготной ипотеки и несмотря на макропруденциальные ужесточения. Существенный прирост пришелся на сегмент кредитных карт и потребкредитование, то есть, беззалоговые кредиты.Для охлаждения Банк России в очередной раз ужесточил правила выдачу потребкредитов лицам с высокой долговой нагрузкой путем установки макропруденциальных лимитов. С ноября повышены надбавки по займам под залог транспортного средства, чтобы ограничить для банков возможность обхода лимитов.При повышении ключевой ставки кредиты станут еще дороже и недоступнее. Скорее всего, объем рынка кредитования в конце концов сдуется, как того ожидает регулятор, и эта ситуация сохранится до окончания цикла высоких ставок. Но это не очень хорошо и для банков, ведь кредитование населения – один из источников их прибыли.На рынке вкладов, напротив, раздолье. Ставки повышаются, и сейчас можно сделать выгодные вложения, причем на долгий срок. Некоторые банки, не дожидаясь решения регулятора, уже предлагают депозиты под 20% годовых, правда, по ограниченному числу программ. Средняя ставка по вкладам уже превышает 17%, и при росте ключевой ее рост продолжится."Если ставку все же еще поднимут до 20%, то это будет время для выгодного инвестирования", - считает Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова. Банки продолжат предлагать вклады под высокий процент, но на короткий срок – надежда на снижение ключевой в первом полугодии 2025 года все еще сохраняется.Последняя надежда бизнесаРост корпоративного кредитования в июле также ускорился. Корпоративный портфель увеличился на 1,8 триллиона рублей (+2,3%). В основном кредиты выдавались на пополнение оборотных средств и финансирование инвестиционных проектов, в том числе, на покупку нового оборудования для оптимизации производственных процессов, отмечает регулятор.Предполагается, что корпоративное кредитование тоже будет ограничено. Это снизит возможности для инвестиций бизнеса, испытывающего проблемы с ограниченными ресурсами. Однако многие стратегически важные предприятия берут кредиты по льготным ставкам, субсидируемым государством. По данным Центрального банка, в среднем компании нефинансового сектора получают кредиты по ставкам ниже ключевой.Из-за этого высокая ключевая ставка не работает в полной мере, говорит научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин.Но здесь нужно действовать весьма аккуратно. Сокращение льготных программ вкупе с высокими рыночными ставками приведет к тому, что многие просто не потянут займы под 20% годовых и более. Под ударом могут оказаться сельское хозяйство, малый и средний бизнес, да и в целом та часть экономики, которая живет по рыночным законам. Стоимость обслуживания долга уже сегодня у некоторых компаний съедает большую часть прибыли. Может просесть и фондовый рынок, особенно акции, поскольку у компаний снижается чистая прибыль из-за трат на обслуживания огромного долга.Но в целом поведение крупных игроков на рынке не зависит от изменения процентной ставки, так как они принимают решения исходя из государственных и политических соображений, а не экономических, рассуждает Еремкин"Начинают проявляться и негативные факторы — те, кто имеют возможность занять "дешевые" деньги, стремятся воспользоваться этим по максимуму", - добавил руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции Андрей Ванин. В итоге средства скапливаются у тех, кому они в моменте не так и нужны, а не имеющие доступа к ресурсу буквально задыхаются и вынуждены повышать цены, чтобы расплатиться.В конечном итоге может получиться так, что повышение ставки скорее разгонит инфляцию, нежели сдержит ее, предупреждают эксперты. Затем все случится естественным путем: если сбудутся прогнозы о замедлении темпов роста экономики во втором полугодии-начале следующего года, то и спрос на кредиты упадет. А следом и инфляция сама по себе начнет снижаться.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

эксклюзив, ставка банка россии, инфляция в россии, инфляционные ожидания, повышение ключевой ставки