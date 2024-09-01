Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Среди погибших в секторе Газа заложников оказался россиянин - 01.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240901/zalozhniki-851253051.html
Среди погибших в секторе Газа заложников оказался россиянин
Среди погибших в секторе Газа заложников оказался россиянин - 01.09.2024, ПРАЙМ
Среди погибших в секторе Газа заложников оказался россиянин
Израильская армия опубликовала имена шести заложников ХАМАС, чьи тела были обнаружены в секторе Газа. Среди них оказался россиянин Александр Лобанов, передает... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T10:26+0300
2024-09-01T10:32+0300
заложники
хамас
россиянин
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/97/841949766_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e45a63a1a25e1f37295838163179728.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Израильская армия опубликовала имена шести заложников ХАМАС, чьи тела были обнаружены в секторе Газа. Среди них оказался россиянин Александр Лобанов, передает Telegram-канал ЦАХАЛ. В сообщении указывается, что израильские силы безопасности нашли и вернули тела заложников Кармель Гат, Иден Йерушалми, Херша Гольдберга-Полина, Александра Лобанова, Альмога Саруси и мастер-сержанта Ори Данино.
https://1prime.ru/20240825/izrail-851107620.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84194/97/841949766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2816b255f52063d5e55902178d739ea2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
заложники, хамас, россиянин
заложники, ХАМАС, россиянин
10:26 01.09.2024 (обновлено: 10:32 01.09.2024)
 
Среди погибших в секторе Газа заложников оказался россиянин

В Рафахе обнаружили тела шести заложников Хамас, включая россиянина

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкОбстановка в израильском городе Ашкелон
Обстановка в израильском городе Ашкелон - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Израильская армия опубликовала имена шести заложников ХАМАС, чьи тела были обнаружены в секторе Газа. Среди них оказался россиянин Александр Лобанов, передает Telegram-канал ЦАХАЛ.
В сообщении указывается, что израильские силы безопасности нашли и вернули тела заложников Кармель Гат, Иден Йерушалми, Херша Гольдберга-Полина, Александра Лобанова, Альмога Саруси и мастер-сержанта Ори Данино.
Израильский флаг у посольства страны в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2024
СМИ: Израиль нанес превентивные удары до пуска ракет "Хезболлы"
25 августа, 08:52
 
заложникиХАМАСроссиянин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала