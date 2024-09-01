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Среди погибших в секторе Газа заложников оказался россиянин
Среди погибших в секторе Газа заложников оказался россиянин - 01.09.2024, ПРАЙМ
Среди погибших в секторе Газа заложников оказался россиянин
Израильская армия опубликовала имена шести заложников ХАМАС, чьи тела были обнаружены в секторе Газа. Среди них оказался россиянин Александр Лобанов, передает... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T10:26+0300
2024-09-01T10:26+0300
2024-09-01T10:32+0300
заложники
хамас
россиянин
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Израильская армия опубликовала имена шести заложников ХАМАС, чьи тела были обнаружены в секторе Газа. Среди них оказался россиянин Александр Лобанов, передает Telegram-канал ЦАХАЛ. В сообщении указывается, что израильские силы безопасности нашли и вернули тела заложников Кармель Гат, Иден Йерушалми, Херша Гольдберга-Полина, Александра Лобанова, Альмога Саруси и мастер-сержанта Ори Данино.
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заложники, хамас, россиянин
заложники, ХАМАС, россиянин
Среди погибших в секторе Газа заложников оказался россиянин
В Рафахе обнаружили тела шести заложников Хамас, включая россиянина
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Израильская армия опубликовала имена шести заложников ХАМАС, чьи тела были обнаружены в секторе Газа. Среди них оказался россиянин Александр Лобанов, передает Telegram-канал ЦАХАЛ.
В сообщении указывается, что израильские силы безопасности нашли и вернули тела заложников Кармель Гат, Иден Йерушалми, Херша Гольдберга-Полина, Александра Лобанова, Альмога Саруси и мастер-сержанта Ори Данино.
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