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Среди погибших в секторе Газа заложников оказался россиянин

Среди погибших в секторе Газа заложников оказался россиянин - 01.09.2024, ПРАЙМ

Среди погибших в секторе Газа заложников оказался россиянин

Израильская армия опубликовала имена шести заложников ХАМАС, чьи тела были обнаружены в секторе Газа. Среди них оказался россиянин Александр Лобанов, передает... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T10:26+0300

2024-09-01T10:26+0300

2024-09-01T10:32+0300

заложники

хамас

россиянин

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Израильская армия опубликовала имена шести заложников ХАМАС, чьи тела были обнаружены в секторе Газа. Среди них оказался россиянин Александр Лобанов, передает Telegram-канал ЦАХАЛ. В сообщении указывается, что израильские силы безопасности нашли и вернули тела заложников Кармель Гат, Иден Йерушалми, Херша Гольдберга-Полина, Александра Лобанова, Альмога Саруси и мастер-сержанта Ори Данино.

https://1prime.ru/20240825/izrail-851107620.html

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заложники, хамас, россиянин