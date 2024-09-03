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Цена бензина Аи-92 на бирже в России превысила 60 тысяч рублей за тонну - 03.09.2024, ПРАЙМ
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Цена бензина Аи-92 на бирже в России превысила 60 тысяч рублей за тонну
Цена бензина Аи-92 на бирже в России превысила 60 тысяч рублей за тонну - 03.09.2024, ПРАЙМ
Цена бензина Аи-92 на бирже в России превысила 60 тысяч рублей за тонну
Стоимость бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России во вторник поднялась на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой... | 03.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-03T16:20+0300
2024-09-03T16:20+0300
энергетика
россия
бензин
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России во вторник поднялась на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на 1,23%, до 60 007 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. В последний раз цена на этот товар достигала отметки в 60 тысяч рублей за тонну в июле прошлого года. В то же время марка Аи-95 в понедельник подорожала на 0,9% - до 72 207 рублей за тонну. Всего за август стоимость марки Аи-92 выросла на 5,07%, а марки Аи-95 - напротив, снизилась на 4,1%. Цена на летнее дизельное топливо по итогам торговой сессии поднялась на 0,22% - до 61 786 рублей за тонну. Тонна мазута за день подорожала на 0,7% - до 29 667 рублей, авиакеросина - на 2,68%, до 83 460 рублей. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) снизилась на 0,03% - до 39 998 рублей за тонну. В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива не требуется, говорил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
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россия, бензин
Энергетика, РОССИЯ, Бензин
16:20 03.09.2024
 
Цена бензина Аи-92 на бирже в России превысила 60 тысяч рублей за тонну

Цена бензина Аи-92 на СПбМТСБ поднялась выше 60 тысяч рублей за тонну

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России во вторник поднялась на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на 1,23%, до 60 007 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз цена на этот товар достигала отметки в 60 тысяч рублей за тонну в июле прошлого года. В то же время марка Аи-95 в понедельник подорожала на 0,9% - до 72 207 рублей за тонну.
Всего за август стоимость марки Аи-92 выросла на 5,07%, а марки Аи-95 - напротив, снизилась на 4,1%.
Цена на летнее дизельное топливо по итогам торговой сессии поднялась на 0,22% - до 61 786 рублей за тонну.
Тонна мазута за день подорожала на 0,7% - до 29 667 рублей, авиакеросина - на 2,68%, до 83 460 рублей. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) снизилась на 0,03% - до 39 998 рублей за тонну.
В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива не требуется, говорил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
 
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